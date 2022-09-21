Все свое до последнего винтика: как нефтегазовые машиностроители заработали на санкциях

Международный конгресс «Транспорт и строительство», проходящий в эти дни в Уфе, объединил на своей площадке крупнейших производителей техники России и Белоруссии. Одним из заметных гостей стало ООО «Идель Нефтемаш», ранее известное как Ишимбайский завод нефтепромыслового оборудования (ИЗНПО). Данное производство являлось единственным в своем роде предприятием нефтегазового машиностроения на территории бывшего СССР, которое было создано для выпуска мобильных агрегатов.

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Основное направление деятельности компании на данный момент — это производство мобильных установок грузоподъемностью от 80 до 280 тонн для текущего и капитального ремонтов, а также непосредственно для бурения нефтегазовых скважин. Кроме того, на предприятии делают и комплектующие к буровым и подъемным агрегатам.

В эксклюзивных комментариях журналу «Эксперт» исполнительный директор «Идель Нефтемаш» Евгений Никифоров и генеральный директор Фарид Исхаков рассказали о продукции завода, и пояснили, почему санкции не оказали на предприятие никакого влияния.

По словам Евгения Никифорова, ограничительные меры со стороны запада и ЕС не только не повлияли на ООО «Идель Нефтемаш», но даже сыграли в плюс.

«В нашем бизнесе мы сейчас планируем контракты на 2-3 года вперед, спрос растет. И конечно, это связано и с западными компаниями. Американские, китайские установки есть, они не ушли, но резко увеличились сроки поставки. Люди ждут и мучаются по полгода. Поэтому все теперь смотрят в нашу сторону», — заметил он.

Евгений Никифоров обратил внимание, что производство установок на «Идель Нефтемаш» полностью локализировано, что исключает проблемы с комплектующими, которые возникают у покупателей иностранной техники такого рода. В свою очередь Фарид Исхаков подчеркнул, что крупнейшие нефтегазовые компании РФ уже давно закупают оборудование именно у ООО «Идель Нефтемаш».

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Стоит отметить, что «Идель Нефтемаш» выпускает мобильные буровые установки Идель-80, Идель-100, Идель-125, Идель-140, Идель-160, Идель-180, Идель-200, Идель-250, Идель-270 на различных шасси и полуприцепах, вертлюг буровой (ВБ-80, ВБ-100, ВБ-125, ВБ-140, ВБ-160, ВБ-200, ВБ-250), вертлюг эксплуатационный (ВЭ-80, ВЭ-100), ротор буровой Р-250 (гидроприводной и с механическим приводом), ротор буровой РУ80×400, а также подроторные (буровые) основания, мостки приемные и основания под мобильный подъемный агрегат различной модификации, системы передвижения буровых установок СПБУ Идель-250.

Представители компании заметили, что основное преимущество продукции завода заключается в ее мобильности. Если стационарная станция потребует привлечения около 10 дополнительных единиц техники, то, например, агрегат «Идель-80» с грузоподъемность в 80 тонн — ни одной. Подобные установки идут на своем ходу.

«От месторождения до месторождения агрегат своим ходом передвигается, никакой техники задействовать не нужно, передвигаться можно по дороге общего пользования. А для наших установок грузоподъемностью в 270 тонн требуется всего 6 единиц техники. И отмечу, что монтаж установки с минимальной грузоподъемностью займет всего сутки, максимальной — около двух до полной готовности для бурения. Ну, и конечно, локализация. У нас нет никаких подводных камней», — заключил Евгений Никифоров.