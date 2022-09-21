Заемные деньги потекли в экономику

Согласно данным Банка России, в августе 2022 года в России существенно ускорилось кредитование. Так, объем розничных займов вырос на 1,7% (в июле: +1%), за счет как ипотеки, так и необеспеченных потребительских кредитов, а корпоративное — на 2,4% (в июле: +1,2%) при продолжении девалютизации.

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Кредиты в рублях растут ускоренными темпами (+1,8 трлн рублей, +4,1%), в том числе в результате конвертации в рубли валютных кредитов, которые сокращаются уже шестой месяц подряд (в августе -8,4 млрд долларов, или -515 млрд в рублевом эквиваленте, -5,5%).

Рост по всем направлениям

Ипотека продолжала активно набирать обороты. По предварительным данным (с поправкой на крупную сделку по секьюритизации на 155 млрд рублей), прирост в августе составил +2,0% (в июле: +1,3%), что соответствует среднемесячному приросту за 2021 год. Выдачи выросли более чем на треть, до 459 млрд с 342 млрд рублей в июле. Сильнее всего они росли в секторе вторичного жилья (+54% по сравнению с июлем), в то время как на первичном рынке рост был ниже (+14%3), что может быть связано с увеличением цен на новостройки. В итоге по объему выдач «вторичка» обогнала «первичку» (около 240 млрд против 220 млрд рублей).

Ипотека на новое жилье по-прежнему практически полностью выдается в рамках льготных программ — 219 млрд рублей в августе (175 млрд рублей в июле). Наибольший объем приходится на «Льготную ипотеку» (в августе было выдано 137 млрд против июльских 107 млрд рублей), которая все чаще выдается якобы с дополнительной скидкой от застройщика. Это позволяет снизить ставку в ряде случаев до 0,01%. Но в реальности заемщик покупает квартиру с включенной в тело кредита переплатой до 30%.

Кредитование населения, по данным регулятора, в августе выросло на 1,1%, тогда как в июле этот показатель составлял 1%. Необеспеченное потребительское кредитование также ускорилось. Прирост в августе составил, по предварительным данным, +1,8% (в июле: +0,7%). Оживлению потребительского кредитования способствует снижение ставок, а также сезонные факторы — в августе традиционно возрастают расходы из-за трат на отпуск и подготовку к новому учебному году.

Банки значительно нарастили корпоративный кредитный портфель (+2,4%, в июле: +1,2%), в том числе был профинансирован ряд крупных инвестиционных проектов. Сохраняется тенденция к его девалютизации. В августе кредиты были предоставлены компаниям из широкого круга отраслей, в том числе был профинансирован ряд крупных инвестиционных проектов, что может свидетельствовать о постепенной адаптации компаний к структурным изменениям и об оживлении экономической активности. При этом относительно небольшой объем кредитов был выдан в рамках госпрограмм поддержки системообразующих компаний (около 65 млрд рублей в августе после 160 млрд рублей в июле).

Средства организаций увеличились на 4,5%, в значительной степени за счет размещения компаний нефтегазовой отрасли. Средства населения выросли незначительно (+0,1%), во многом из-за «школьных» и «отпускных» расходов. Госсредства сократились на 6,7%. Более подробная статистика по кредитованию представлена в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2022 года».

Рост кредитования обусловлен совокупностью факторов

Причиной роста кредитования в августе месяце послужили ряд фундаментальных факторов, пояснил доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Во-первых, это рост денежной массы (агрегат М2) в широком определении с 6,2% до 10,2% в годовом исчислении, которая выросла в июле месяце сразу на 1,2 трлн рублей и продолжила свой рост в августе месяце, что является максимальным показателем с 2012 года.

Определяющий вклад в прирост денежной массы внесли бюджетный и кредитный канал — ускорение роста кредитования вследствие значительного снижения ключевой ставки Банком России 22 июля до 8% годовых. Это способствовало увеличению денежной массы через предоставление кредитов коммерческим банкам. Далее сработал механизм, похожий на рыночный: чем больше предложение денег, тем выше становится спрос со стороны потребителей. Они стали готовы использовать полученный капитал для задач развития бизнеса и инвестиционных программ и кредитования населения, рассказал Валерий Корнейчук «Эксперту».

Во-вторых, денежно-кредитные условия в стране на фоне снижения уровня инфляции стали более нейтральными. В августе ускорилось кредитование во всех сегментах. Главным драйвером роста стало снижение ключевой ставки и кредитных ставок коммерческих банков, а также отложенный с весны спрос, что стимулировало рост потребительского кредитования, считает эксперт.

После уменьшения ключевой ставки снизились банковские проценты по кредитам и депозитам. Это простимулировало покупателей жилья. Процентные ставки по ипотеке уменьшились на 0,5-2. Примерно на такую же величину (0,5-1,5) снизились ставки по потребительским кредитам. Темп роста ипотечных кредитов в августе увеличился до 2% (с 1,3% в июле) Выдачи ипотечных кредитов существенно выросли.

Росту потребительского кредитования способствовало приближен нового учебного года. Россияне стали больше брать потребительских кредитов для подготовки детей к школе. Корпоративный портфель вырос в августе на 1,3 трлн рублей, что выше его значений в июле месяце на 1,2 %. Поддержку кредитной активности оказали принятые правительством программы льготного кредитования. Продолжилась начатая в июле месяце выдача ссуд на льготное автокредитование. Росту автокредитов во многом способствовало возобновление государственных программ поддержки спроса на автомобили, констатировал Вилерий Корнейчук.

В-третьих, продолжился приток средств домашних хозяйств на долгосрочные рублевые депозиты и текущие счета, что создало дополнительные резервы для кредитования промышленности и населения. В-четвертых, в августе годовая инфляция снизилась до 14,3% после 15,1% в июле. Эти факторы в совокупности и обусловили рост объемов кредитования в августе месяце, заявил «Эксперт».

В целом сейчас реализуется отложенный спрос на кредиты после периода относительно высоких ставок, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Объем запрошенных и выданных займов будет продолжать расти, в том числе для рефинансирования прежних долгов.

Для банков в этом пока нет больших рисков. Финансовый стресс, который испытывают заемщики, несоизмеримо ниже, чем он был в 2020 году на пике пандемии, и более растянут во времени. То есть, если основной вал просрочки может проявиться, то лишь в следующем году или позднее, поделился Валерий Емельянов своим прогнозом с «Экспертом».

Для потребителя рынок займов возвращается на исходные позиции. На нем можно отметить более привычные ставки и менее строгий отсев со стороны банков. Это неплохая возможность для тех, кто и так планировал брать кредит и у кого есть возможность комфортно его гасить, заключил эксперт.