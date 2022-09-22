«Аэрофлот» вернет деньги подлежащим призыву россиянам, купившим авиабилеты до 21 сентября

Мобилизованные граждане РФ и их семьи, которые приобрели билеты на рейсы «Аэрофлота» до 21 сентября, смогут вернуть деньги.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету. ПАО "Аэрофлот" признает отказ такого пассажира от перевозки вынужденным и производит полный возврат денежных средств за неиспользованные участки перевозки», — указывается в сообщении перевозчика.

Для возврата средств нужно обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора, в частности, повестку и мобилизационное предписание.

В компании отметили, что вернуть деньги за свои авиабилеты смогут не только мобилизованные граждане, но и пассажиры, которые планировали путешествовать вместе с ними. Среди них — члены семьи, следующие совместно на одном рейсе с гражданином, при предъявлении документов, подтверждающих родство; члены семьи, не следующие совместно c мобилизованным, при предъявлении документов, подтверждающих родство, а также пассажиры, оформленные с попадающим под призыв в одном бронировании (за исключением групповых бронирований).

Накануне, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства объявил о частичной мобилизации в стране и заявил, что соответствующий приказ уже подписан. Российский лидер уточнил, что призыву подлежат находящиеся в запасе граждане, все они пройдут обязательную дополнительную подготовку. Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, всего призовут 300 тыс. резервистов, будет задействовано примерно 1% мобилизационного ресурса.