Акции дня: трейдеры поддержали бумаги «Газпрома»

Российский рынок акций стал восстанавливаться после двухдневного падения на фоне геополитических рисков. В лидеры торгов Мосбиржи в четверг, 22 сентября вышли бумаги «Газпрома», который поднялись на +8,83% до 232,92 рублей за акцию.

Акции подогрели дивидендные новости, в компании напомнили о намерении выплатить «дивы» за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 руб. на акцию (доходность на четверг 21,9%). Общий размер выплат составил 1,208 трлн рублей.

«На рынке сейчас доминируют частные инвесторы, которые склонны мыслить краткосрочно. И потому поддерживают рост акций компании перед дивидендами, и на любых позитивных новостях, которые с этим связаны», отметил аналитик «Тинькофф» Кирилл Комаров.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +2,82% до 2190,87 пунктов. Индекс РТС поднялся на +6,13% до 1174,61 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:48 мск составила 90,39 долларов за баррель (+0,62%). Российская валюта укреплялась – 58,84 руб. за доллар.