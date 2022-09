S&P 500 сорвался с американских горок

Ставка ФРС вчера была поднята на 75 б.п. до 3–3,25%. Большинство – от аналитиков до участников срочного рынка – ждало именно такого шага. Весь день вплоть до обнародования решения FOMC (Federal Open Market Committee, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке) индекс S&P 500 находился в «зеленой зоне». Могло показаться, что все уже в цене. Но нет.

За два часа до окончания торгов (непосредственно перед публикацией заявления ФРС) индекс широкого рынка мирно прибавлял 0,8%, а уже через несколько секунд акции летали вниз и вверх, словно на американских горках. S&P 500 побывал как выше 3900, так и ниже 3800 пунктов. За 4 минуты он потерял 1,5%, затем отскочил, снова упал, опять поднялся, вновь снизился и вдруг мощно пошел вверх. Через 45 минут после подъема ставки он был выше закрытия вторника на 1,33%, но потом началось не менее уверенное падение.

В итоге день S&P 500 завершил снижением на 1,71%. Nasdaq Composite потерял 1,79%, а Dow Jones Industrial Average – 1,7%. Доходность двухлетних казначейских облигаций впервые с 2007 года превысила 4%. Взлетел курс доллара, а евро упал до минимума с октября 2002 года – $0,9805.

Главный вывод, который сделали рынки из действий и заявлений ФРС, состоял в том, что подъем ставки будет идти быстрее, закончится он выше, а на высоком уровне останется дольше, чем ожидалось. Ставка уже находится на максимальном уровне с января 2008 года, но новые прогнозы чиновников Федрезерва показывают, что к концу года она вырастет до диапазона 4,25–4,50%, а в 2023 году – до 4,50–4,75%.

Для того чтобы на двух оставшихся в этом году заседаниях увеличить ставку на 125 б.п. надо на одном поднять ее на 50 б.п., а на другом – на 75 б.п. И последнее, рассудил рынок, скорее всего, случится на ближайшем заседании.

Да и пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла была не менее «ястребиной», чем его выступление в Джексон-хоуле, убившее «медвежье ралли» в августе. «Мы должны оставить инфляцию позади, — говорил он вчера. – Хотел бы я, чтобы был безболезненный способ сделать это. Его нет».

О грядущей боли он говорил прямо. Инфляция снизилась не так сильно, как ожидала ФРС, и Джером Пауэлл теперь согласен, что выполнить «мягкую посадку» будет непросто. «Никто не знает, приведет ли этот процесс к рецессии, и если да, то насколько значительной будет эта рецессия», — заявил он.

Пауэлл явно желал, чтобы его сравнивали с легендарным председателем ФРС Полом Волкером, победившим стагфляцию в США ценой двух рецессий. Вчера он говорил, что вместе с коллегами будет продолжать в том же духе, как и сейчас, пока работа по возвращению инфляции к 2% не будет выполнена. И по мнению Bloomberg, использованное при этом «will keep at it» прямо отсылает к названию мемуаров Волкера «Keeping at It».

«ФРС перезагрузила ожидания, чтобы на данный момент устранить контрпродуктивные спекуляции участников рынка о развороте, – говорил вчера Reuters главный стратег по ETF в Allianz Investment Management Йохан Гран. – Это логично для "смелой, как Волкер" ФРС и она всегда может от этого отказаться позже, если потребуется».

Но есть и мнения о том, что быстрый подъем ставки это всерьез и надолго, и, возможно, она в итоге окажется заметно выше текущего прогноза ФРС. Сам же шаг подъема, примененный уже на третьем заседании подряд и ожидаемый на следующем, становится базовым.

«Я считаю, что 75 б.п. – это новые 25 б.п. до тех пор пока что-то не сломается – а пока что ничего не сломалось, – говорил вчера CNBC портфельный менеджер Brandywine Global Билл Зокс. – ФРС и близко не подошла к паузе или развороту. Они сфокусированы, словно лазер, на том, чтобы сломить инфляцию. Ключевой вопрос состоит в том, что еще они могут сломать».

Пока ФРС ужесточает денежно-кредитную политику, а участники рынка пытаются оценить, где именно экономика США настолько тонка, что начнет рваться, у акций немного вариантов. «Рынки танцуют под вальс федеральных фондов, причем рынок облигаций опережает рынок акций. После того, как FOMC просигнализировал о политике процентных ставок ‘выше и дольше’, темп танца ускорился, увеличив риск того, что оба могут выйти из-под контроля, — написал вчера клиентам главный стратег CFRA Сэм Стовалл. – Поскольку уровень 3800 по S&P 500 был пробит, теперь мы ожидаем повторного тестирования минимума закрытия 16 июня 3666,77».