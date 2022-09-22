Saudi Aramco поделилась суровой правдой об энергетическом будущем

В крупнейшей нефтяной компании планете Saudi Aramco считают, что необходимо заглядывать в будущее дальше предстоящей зимы, и призывают прекратить демонизацию нефтегазовой отрасли, если, конечно, человечество хочет избежать нового энергетического кризиса.

Глава Aramco Амин Нассер, пишет Oil Price, раскритиковал на Schlumberger Digital Forum 2022 в Швейцарии то, как Европа борется с энергетическим кризисом. По его мнению, в Брюсселе напрасно взяли на вооружение краткосрочную стратегию, потому что она никак не поможет росту добычи углеводородов и укреплению энергетической безопасности.

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В Aramco напоминают, что нынешний энергетический кризис начался еще до начала событий на Украине, хотя, конечно, они его усилили. По мнению аравийских нефтяников, главными причинами кризиса являются годы слабых инвестиций в нефтегазовый сектор, отсутствие запасного плана и неготовность возобновляемых источников заменить ископаемые виды топлива, доля которых в энергетическом балансе превышает сейчас 80%.

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Нассер повторил главную мысль, которую защищают в Эр-Рияде уже не первый год – планете в обозримом будущем не обойтись без нефти и газа. Для сохранения стабильного предложения углеводородов необходимо гораздо больше инвестиций в отрасль, чем в последние годы. В противном случае удовлетворить растущий спрос на нефть и газ не удастся.

«Месторождения нефти на планете истощаются со средней скоростью приблизительно 6% в год,- заявил Амин Нассер.- Причем, скорость истощения ряда старых месторождений более чем в три раза выше и превышает 20%. С такими темпами даже для простого сохранения добычи на одном и том же уровне необходимы огромные вложения. Для увеличения же добычи требуется намного больше средств».

Нефтяники много лет предупреждали, что недофинансирование отрасли может плохо закончиться и, похоже, оказались правы. Однако многие политики в развитых странах в последние годы игнорировали все предупреждения. Они ничего не хотели слышать об ископаемых видах топлива и говорили только о возобновляемых источниках.

В 2014-21 гг., по словам Нассера, инвестиции в нефтегазовую отрасль снизились более чем наполовину.

«Рост (инвестиций) в этом году,- уверен он,- слишком мал, слишком запоздал и слишком краткосрочен».

Что же касается перехода к чистой энергетике, то его сторонники допустили немало ошибок, в результате которых планы по отказу от ископаемых видов топлива оказались невыполнимы. Нассер сравнивает планы по переходу на возобновляемые источники с песочными замками, которые, как известно, слишком хрупкие и недолговечные. В результате их проведения миллиарды людей на всей планете сейчас столкнулись с дефицитом энергии и астрономическими ценами на нее.

Попытки взять под контроль энергетический кризис в Европе носят краткосрочный характер и направлены на ослабление «боли» населения и бизнеса, но ничего не делают с причинами. Главная – начало энергетического перехода без обеспечения стабильного предложения энергоносителей.

«Попытки же отвлечь внимание от реальных причин (кризиса), ставя под сомнение мораль (нефтегазового) сектора, никак не помогут решению проблем»,- подчеркнул Амин Нассер.

Такой краткосрочной мерой Нассер, к примеру, считает недавно разработанный Еврокомиссией план по изъятию у энергетиков 140 млрд евро избыточной прибыли и передаче их населению и бизнесу для смягчения последствий энергетического кризиса. Эти и другие меры Брюсселя, убежден глава Aramco, дают ненадолго облегчение, но не решают главных проблем. Придумывать же для энергетических компаний дополнительных налогов и одновременно требовать от них увеличить добычу он считает как минимум нелогичным и неэффективным.

Критикуя политику властей, Амин Нассер заявил, что его призыв увеличить инвестиции в нефтегазовый сектор вовсе не означает, что он призывает забыть о возобновляемых источниках энергии и новых технологиях.

«По крайней мере, этот кризис окончательно убедил всех, что нам нужен более реалистичный план по переходу к чистой энергии»,- закончил свое выступление глава Saudi Aramco Амин Нассер.