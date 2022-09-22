Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре загрузили заказами до 2028 года

Гендиректор госкорпорации «Ростех» посетил Комсомольский-на-Амуре (КнААЗ) авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»).

В настоящий момент на предприятии идет наращивание выпуска самолетов истребителей Су-57 в рамках контракта между ОАК и Минобороны РФ.

«Нарастить выпуск истребителей пятого поколения на КнААЗ планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования», — сообщает пресс-служба госкорпорации.

Уточняется, что на предприятии создана поточная линия в цехах окончательной сборки, которая при производстве самолетов предыдущего поколения обеспечила сокращение цикла изготовления изделий на 30%. «Разработан проект по внедрению элементов дополненной реальности, который повысит точность технологических операций и сократит длительность их выполнения», — указывается в пресс-релизе.

Кроме того, на заводе введен в эксплуатацию холодильный центр для нанесения спецпокрытий, снижающих заметность самолета. Изготовлено около 300 специальных стендов и пультов для испытаний истребителя.

Новые Су-57 поступят в ВКС России в ближайшее время, в перспективе темпы производства самолетов будут увеличены. «Мы понимаем, насколько важна эта работа, поэтому для наращивания производства Су-57 завод активно расширяется и модернизируется. На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года», — приводит пресс-служба слова Чемезова.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что для обеспечения растущей производственной программы необходимо привлекать дополнительные кадры. «Мы создаем условия, чтобы специалисты и рабочие приходили на наши предприятия, и повышаем заработную плату. На КнААЗ проведена поэтапная индексация тарифов и окладов в общей сложности на 24 процента. Сегодня средняя заработная плата на предприятии у производственных рабочих составляет 84 тыс. руб.», — подчеркнул Слюсарь.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Он разработан с применением технологий малозаметности и способен нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, он может маневрировать с большими перегрузками. Машина оснащена передовой электроникой. Истребитель совершил первый полет в 2010 году.

Контракт на поставку нескольких десятков Су-57 ВКС России был заключен в рамках форума «Армия-2019».

Накануне, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и сообщил, что подписал соответствующий указ, который предполагает в том числе наращивание выпуска вооружения предприятиями ОПК.