Банк Англии поднял ставку и объявил о рецессии

Банк Англии в четверг повысил ключевую ставку до 2,25% с 1,75%, заявив, что продолжит «решительно реагировать по мере необходимости» на инфляцию. Одновременно он сообщил, что британская экономика вступает в рецессию.

Статья по теме: Лиз Трасс идет навстречу британскому шторму

По оценкам Банка Англии, британский ВВП сократится на 0,1% в третьем квартале, что в сочетании с таким же падением во втором квартале соответствует определению технической рецессии. В отличие от США, где после аналогичной ситуации в первом полугодии все еще отказываются признать факт рецессии, в Великобритании придерживаются именно такого определения. Прогноз по годовой инфляции в этой связи снижен до 11% с прежних 13%.

При этом Банк Англии допустил, что глубокая рецессия может быть предотвращена в результате реализации плана премьер-министра Лиз Трасс по оказанию помощи населению и бизнесу в области энергетики. Его детали, а также снижение налогов и другие меры должны быть обнародованы в пятницу. Однако Банк Англии отметил, что спрос будет поддержан с последствиями для инфляции.

Это, в свою очередь, чревато проблемами для экономического роста, ведь для борьбы с ростом потребительских цен регулятор может быть вынужден пойти на более серьезный подъем ставок в будущем. В сочетании с требованием некоторых участников голосования по ставке о ее повышении не на 50 б.п., а на 75 б.п., это укрепило на рынке ожидания более масштабного повышения в конце этого года.

Фунт стерлингов тем не менее ослаб, поскольку Банк Англии воздержался от более крупного повышения ставки, аналогичного сделанному накануне ФРС. Хотя большинство экономистов и предсказывали шаг в 50 б. п., рынки видели вероятность 75 б.п. Британская валюта упала до минимума с марта 1985 года – $1,121.