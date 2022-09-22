Белоруссия запретила вывозить ряд промтоваров, в том числе ядерные реакторы, машины и смартфоны

Совет министров Белоруссии решил ввести временный запрет на вывоз за пределы республики более 250 видов промышленных товаров.

Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом портале.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — указывается в документе.

Согласно постановлению, запрещен вывоз товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза из республики в страны, не входящие в ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

В список включены, в частности, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления. Кроме того, запрещено вывозить ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, а также автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины. Под ограничения попали различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы. Также мера распространяется на пылесосы, телефонные аппараты, в том числе смартфоны, электрическую аппаратуру и интегральные схемы.

Отмечается, что мера не распространяется на товары, к которым прилагается сертификат либо акт экспертизы, подтверждающий их белорусское или российское происхождение, а также товары, вывозимые по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Также разрешается вывозить товары, перемещаемые «между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Республики Беларусь», а также «вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств».

Запрет начнет действовать с пятницы, 23 сентября. Ограничения вводятся на полгода.