Что делать, если нужны деньги на развитие бизнеса?

Особенно важно дополнительное финансирование для предпринимателей в условиях экономической нестабильности. И здесь помогают меры финансовой поддержки, которые предоставляют малому и среднему бизнесу.

Подробнее о том, какие есть виды финансовой помощи и как воспользоваться ими, рассказали в ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственном столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Льготное кредитование

Чтобы помочь предпринимателям, Правительство Москвы разработало несколько программ льготного кредитования. Их разнообразие позволит каждому предпринимателю найти подходящую программу, в зависимости от цели кредита и сферы деятельности. А благодаря низким процентным ставкам предпринимателям будет проще продолжить развиваться и вносить вклад в экономику города, а также сохранять рабочие места. Расскажем подробнее о таких возможностях для представителей малого и среднего бизнеса.

До 50 млн рублей могут получить столичные предприниматели на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и рефинансирование ранее полученных кредитов. Максимальный размер конечной процентной ставки по кредитам для субъектов МСП составляет 8,75% годовых – это половина ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличенная на 5 процентных пунктов. Программа доступна представителям малого или среднего бизнеса, зарегистрированным в Москве и работающим практически в любых отраслях, за небольшим исключением, например, кроме микрофинансовой деятельности, деятельности по организации азартных игр и проведению лотерей.

Кроме того, столичные предприниматели могут получить кредиты в онлайн-формате по льготным ставкам. Максимальный размер конечной процентной ставки составляет 8,75% годовых – это половина ключевой ставки Центробанка, увеличенная на 5 процентных пунктов. Участники программы могут оформить кредит на сумму до 5 млн рублей дистанционно в течение нескольких дней. Для этого требуется минимальный набор документов. На текущий момент по программам льготного кредитования выдано более 7 тысяч кредитов на общую сумму более 63 млрд рублей.

Кроме того, на инвестиционные цели могут получить кредит до 300 млн рублей участники Московского инновационного кластера, осуществляющие научные исследования и разработки, либо работающие в сфере промышленного производства и информационных технологий. В начале августа ставка по кредиту была дополнительно снижена после старта программы и составила всего 3% годовых. Эта льготная программа организована совместно с АО «Корпорация МСП».

Предприниматели, работающие по договору факторинга, также могут получить финансовую поддержку по льготной ставке. При этом, для получения указанной поддержки не имеет значения, в какой сфере работает предприниматель. Конечная ставка для заемщика составляет 9,75% — это половина ключевой ставки Центробанка, увеличенная на 6 процентных пунктов. Программа рассчитана на поставщиков и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа.

Особое внимание город уделяет начинающим предпринимателям – тем, кому особенно нужны финансовые ресурсы. Только в рамках столичной программы льготного кредитования малые и средние предприятия, зарегистрированные не больше года назад, могут привлечь финансирование по льготной ставке от 0 до 9,8% в зависимости от выбранного банка. Кредит выдается сроком до трех лет. Максимальная сумма - 5 млн рублей.

Большая часть московских программ льготного кредитования будет действовать до 31 декабря 2022 года. Не упустите возможность получить дополнительное финансирование на льготных условиях!

Кроме того, предприниматели могут воспользоваться и федеральными программами льготного кредитования. В их числе – программы оборотного и инвестиционного кредитования, программа на закупку приоритетной для импорта продукции, запущенная недавно новая федеральная программа льготного кредитования Минэкономразвития РФ и АО «Корпорация «МСП», по которой доступно до 1 млрд рублей на инвестиционные цели и проектное финансирование.

Поручительства по кредитам и по другим финансовым сделкам

Очень часто предприниматели сталкиваются с нехваткой собственного залогового обеспечения при получении кредита или займа, а также при получении банковской гарантии, аккредитива или при заключении договоров лизинга и факторинга. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы помогает решить эту проблему, предоставляя поручительство в обеспечении указанных финансовых операций. Фонд выдает поручительство в объеме до 100 млн рублей в рамках одной сделки, а гарантийное покрытие может достигать 70% от суммы финансирования. Для получения поручительства необходимо оставить заявку на сайте mbm.mos.ru с помощью соответствующей онлайн-услуги.

Чем еще помогает МБМ?

Кроме того, в МБМ регулярно проводятся мероприятия, которые помогают предпринимателям узнать больше о финансовой поддержке и как ее получить, а также подробно освещают тему управления финансов. В 2022 году прошло уже порядка 30 обучающих мероприятий по данным тематикам, которые посетили почти 1000 участников. С подробным расписанием бизнес-событий можно ознакомиться на сайте mbm.mos.ru в разделе «Обучение».

Остались вопросы по финансовой поддержке? Задайте их специалистам МБМ в центрах услуг для бизнеса, которые расположены в разных округах Москвы, по телефону +7 (495) 225-14-14 или оставив заявку на онлайн-консультацию на портале mbm.mos.ru.

А чтобы узнать еще больше о финансовой поддержке и воспользоваться всеми привилегиями московских предпринимателей, переходите на сайт mbm.mos.ru и регистрируйтесь в личном кабинете! Разобраться в том, какая финансовая поддержка подойдет конкретно вашему бизнесу, поможет специальный сервис «Интерактивный помощник».