Брюссель проведет крупнейшую в истории ЕС интервенцию на энергетическом рынке

Еврокомиссия (ЕК) предлагает провести крупнейшую, по словам старшего аналитика Rystad Energy Rystad Energy Фабиана Рённингена, интервенцию на энергетическом рынке Европы за все время его существования - перераспределить более 140 млрд евро доходов энергетического сектора Европы. Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая ЕК, предложила 14 сентября временный план, который позволит изъять 142 млрд евро у энергетических компаний, производящих электроэнергию и добывающих ископаемые виды топлива, и передать их потребителям, которым сейчас приходится оплачивать астрономические счета за энергию.

О том, насколько велика сумма, можно судить хотя бы по такому примеру: если эти деньги вложить в производство энергии из возобновляемых источников, например, из солнечной энергии, то можно выработать дополнительных 121 ГВт, которых хватит на целый год такой далеко не самой маленькой стране, как Польша. Всего, кстати, солнечной энергии в Европе производится 160 ГВт.

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Одновременно ЕС планирует, напоминает Oil Price, снизить потребление электроэнергии за счет обязательного снижения на 5% пиковой нагрузки. Брюссель поставил задачу – снизить потребление энергии на континенте в целом на 10% до 31 марта 2023 года. Для этого ЕК предлагает членам ЕС определить 10% часов с самой высокой энергетической нагрузкой в день и принять меры по снижению потребления энергии в эти часы.

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Однако в Rystad Energy считают, что на осуществление этого в целом логичного и хорошего плана потребуется слишком много времени. Между тем, до прихода зимы остались всего два с небольшим месяца. Выполнение его станет очередным испытанием для Евросоюза. Достаточно сказать, что несмотря на все усилия по экономики в августе потребление энергии снизилось всего лишь на 2% по сравнению с июлем или на 1% по сравнению с августом 2021 года. Так что 5-10-процентное снижение будет крайне сложной задачей как для домовладений, так и для бизнеса и всей экономики Европы.

Никогда ранее на европейском энергетическом рынке с его высокой степенью либерализации не применялся и потолок цен на энергию. Предлагается снизить сверхдоходы компаний, производящих энергию при помощи более дешевых технологий, чем выработка энергии из газа. Речь идет, в первую очередь, о возобновляемых источниках энергии, атомной энергии и лигните. Ряд компаний, сохранив стабильной себестоимость производимой ими энергии, за счет очень высоких цен на электроэнергию могли получать в последнее время очень высокую прибыль. ЕК хочет установить потолок цен мегаватт-часа на уровне не более 180 евро. Все, что будет превышать эти цифры, а это, по расчетам авторов плана, составит порядка 117 млрд евро, предлагается изымать и перераспределять между потребителями энергии.

В Rystad, кстати, считают, что прямой ввод ограничения цены на электроэнергию и газ неэффективен и даже вреден, потому что он не будет побуждать производителей экономить энергию и «голубое топливо», т.е. не поможет снизить потребление энергии и спрос на нее.

ЕК также хочет также обложить временным 33-процентным налогом избыточную прибыль нефтегазовых, угольных и нефтеперерабатывающих компаний. Ставка более чем на 20% выше средней прибыли за три последних года. Считается, что эта мера принесет еще 25 млрд евро.

Кроме этих трех главных пунктов плана, Брюссель собирается разработать инструменты ликвидности, которые дадут участникам рынка достаточный залог для маржин коллов и позволят избежать высокой волатильности на рынке фьючерсов. В плане, предлагаемом Еврокомиссией, имеется также ряд мелких мер, нуждающихся в доработке.