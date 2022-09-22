Форум «Технобудущее российского бизнеса»: «Северсталь», «Уралхим», «Сибур» и другие лидеры о передовых технологиях для бизнеса

На повестке — цифровые платформы предприятий, открытые системы, конкурентные среды и многое другое.

Более 20 спикеров из «Северстали», «Уралхима», «Сибура» и других организаций расскажут о самых современных подходах к управлению бизнесом и видении технологических трендов.

Участников ожидает 5 тематических треков:

Цифровые экосистемы — только для digital-native бизнеса или новый инструмент лидерства? В фокусе трека — устройство и преимущества экосистем, влияние сервисных моделей на удержание клиентов и скорость вывода новых продуктов на рынок, управленческие стратегии в цифровых компаниях и другие темы. Новые вызовы для операционной эффективности и ответы на них. Эксперты расскажут об инструментах для повышения устойчивости и конкурентоспособности бизнеса, подходах к поиску зон роста в обеспечивающих процессах, показателях оценки операционной эффективности предприятия и прочем. Человеческий капитал: какие инструменты, практики и опыт будут востребованы. Трек охватывает инновации в области управления персоналом и знаниями: цифровые инструменты для развития сотрудников, повышения вовлеченности, обучения и не только. Управление клиентским опытом в цифровую эпоху. Спикеры поделятся видением современного сервиса. На повестке — Total Experience, омниканальные модели, цифровое обслуживание с ИИ, оценка клиентских ожиданий и их отражения в сервисе компании, а также экспертные наблюдения, как слушать и слышать голос клиента. Цифровые сервисы предприятия. Заключительный трек раскроет особенности цифровых услуг: что они собой представляют, как трансформируется структура стоимости цифровых сервисов и какие KPI для оценки их эффективности существуют, как меняется роль пользователей и другое.

На форуме выступит специальный гость — Евгений Кузнецов, футуролог, амбассадор Университета Сингулярности в Москве и генеральный директор венчурного фонда Orbita Capital Partners. Спикер поделится собственным видением технобудущего.

После деловой программы участники форума продолжат общение неформально на Afterparty — в ресторане с панорамным видом на ночную Москву, под выступления артистов.

Мероприятие пройдет 5 октября, начало в 10:00.

Место проведения: 90-й этаж «Башни Федерация» в «Москва-Сити».

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация:

https://clck.ru/326ARH