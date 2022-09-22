«Газпром» стал паровозом российского рынка акций

Российский рынок акций очень бодро начал день, и уже в течение первого часа торгов вплотную подошел к сопротивлению 2200 пунктов по Индексу Мосбиржи. На этом сегодня все закончилось: инвесторы стали фиксировать спекулятивную прибыль в ожидании новых сигналов.

Исключение составил лишь «Газпром», который и не подумал сбавлять темп. К концу основных торгов бумага дорожала на 8,8%. Основным драйвером ее роста является огромная дивидендная доходность, превышающая 20%, которая в связи с последним падением котировок акций лишь возросла.

Ранее многие аналитики не исключали настоящего преддивидендного ралли в «Газпроме» с уходом котировок в район 300 руб. вне зависимости от динамики других высоколиквидных бумаг. Пока однако до этой отметки надо расти еще почти 30%.

В числе лидеров сегодняшнего роста и «дочка» газовой монополии «Газпромнефть» (+3,9%). Инвесторы полагают, что если материнская компания заплатит дивиденды, то дочерней от этого никак не уйти.

Чуть лучше других «голубых фишек» был Сбербанк (+3,4%), на который часто смотрят как на индикатор настроения рынка. Сейчас он показывает, что покупатели остаются сильны.

Об этом же свидетельствует динамика акций МТС, которые сегодня подешевели на процент. Эти бумаги традиционно считаются защитными в период фондовых катаклизмов, и спекулянты сбрасывают их при наличии более перспективных идей, нежели получение стабильных дивидендов от оператора связи.

Почти вдвое сильнее Сбера выросли АДР Группы «Тинькофф». Бумага далеко не самая ликвидная, но некоторые аналитики считают, что расписки «Тинькоффа» могут на десятки процентов опередить рост признанных лидеров банковского сектора — Сбера и ВТБ. Однако и просадки по этим распискам обычно бывают намного мощнее.

Немного сдулись от максимумов дня «Роснефть» и «Лукойл». На них сильно давит относительно низкая цена нефти и угроза Запада все-таки ввести пресловутый «потолок». И если насчет «потолка» пока еще вилами по воде писано, то дела с нефтью обстоят тревожно.

Пока котировки «черного золота» пытаются удержаться выше $90 за баррель, так и не взяв отметку $92, что открыло бы дорогу на движение к $105. Крупные игроки опасаются, что спрос на нефть будет падать из-за снижения темпов роста мировой экономики.

«Повышение ключевых ставок ведущими центробанками окажет дополнительное давление на мировую экономику и, следовательно, ограничит потенциал повышения спроса на нефть», — предупреждает аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе.

О том, что угроза мировой стагфляции вполне реальна, говорит и новая оценка экономики США. Так, ФРС вчера понизила прогноз роста ВВП в 2022 г с 1,7% до 0,2%.

Российская валюта нефтяные страхи игнорирует, за день прибавив 3%. К окончанию основных торгов на Московской бирже доллар стоил 58,7 руб.

«Поддержку рублю оказывает приближение налогового периода, когда со стороны экспортеров традиционно увеличивается предложение валюты. Свою роль играет и некоторое ослабление геополитических опасений, всплеск которых вчера вызвал резкое ослабление рубля до двухмесячных минимумов. Тем не менее, риски новых санкций остаются высокими и способны вызвать еще одну волну распродаж рублевых активов. Однако до тех пор, пока конъюнктура мирового рынка сырья обеспечивает стабильно высокий приток экспортной выручки в страну, рубль защищен от серьезного обесценивания», — полагает Дмитрий Бабин из БКС.

К этому стоит добавить, что сегодня «токсичную» валюту продавали те, кто покупал ее ранее на ожидании скорого введения бюджетного правила и геополитических рисках.

Ранее некоторые финансисты ждали укрепления курса российской валюты на сентябрьском налоговом периоде до 58 руб. за доллар. Возможно, эту отметку мы и увидим, но на более серьезный рост курса рубля пока рассчитывать не стоит.