Инвестиционная программа «Газпрома» в 2022 году составит почти два триллиона рублей

Правление «Газпрома» предлагает увеличить размер инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО «Газпром» на 13%, до 1,98 трлн руб.

Об этом сообщила пресс-служба холдинга, который традиционно пересматривает инвестпрограмму и бюджет по итогам первого полугодия.

Обновленная версия инвестпрограммы «Газпрома» предполагает, что общий объем освоения инвестиций составит 1 979,75 млрд руб., что на 222,06 млрд больше первоначальной программы, утвержденной в конце прошлого года.

«Из них капитальные вложения — 1 746,350 млрд руб. (+319,12 млрд руб.), расходы на приобретение внеоборотных активов — 109,564 млрд руб. (+32,539 млрд руб.). Долгосрочные финансовые вложения — 123,835 млрд руб. (-129,598 млрд руб.)», — указывается в пресс-релизе.

Поясняется, что корректировка параметров инвестпрограммы связана в первую очередь с ростом объема инвестиций в развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России (Якутский и Иркутский центры), а также в развитие мощностей газопровода «Сила Сибири».

Проект бюджета компании предполагает, что размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые) вырастет на 113,2 млрд руб., до 386 млрд. Отмечается, что принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств компании без дефицита.

Как отметил зампредправления «Газпрома» Фамил Садыгов, в новой редакции проекте бюджета отражен рост поступлений от продажи газа на 34% по сравнению c первоначальной редакцией. «Снижение объема экспорта было полностью нивелировано ростом средней цены реализации газа в дальнее зарубежье. Рост доходов, в частности, позволяет компенсировать увеличение расходной части по операционной деятельности, связанной с ростом налоговых выплат по НДПИ во втором полугодии», — подчеркнул топ-менеджер.

Ранее стало известно, что российское правительство в ближайшие три года может изъять у нефтегазовых компаний РФ около 3 трлн руб. в виде дополнительных налогов. Как сообщил «Коммерсантъ», в настоящий момент прорабатывается план по повышению налогов на экспорт газа, нефти, угля и удобрений; предполагается, что основные доходы будет приносить увеличенная экспортная пошлина на трубопроводный газ. По информации газеты, речь идет о введении дифференцированной ставки — при цене на газ выше $300 за 1 тыс. кубометров пошлина будет повышена до 50% по сравнению с нынешними 30%. Сообщается также, что правительство прорабатывает вариант повышения ставки НДПИ на газ для всех производителей.