Как выбрать вакансию программиста

К примеру, если цель поисков на сервисе https://geeklink.ru/ заключается в нахождении работы, позволяющей переехать в другую страну, то соискатель обращает внимание только на зарубежные вакансии и не предъявляет высоких требований к размеру зарплаты, социальному пакету и прочим условиям.

При отсутствии единственной основной цели наподобие переезда за рубеж выбор вакансии производится на основании целого ряда критериев. Наиболее очевидный среди них – размер зарплаты. Однако некоторые программисты проявляют готовность перейти на новую работу со снижением зарплаты, руководствуясь нематериальной мотивацией. Это происходит, к примеру, в следующих случаях:

вакансия открыта в известной компании, опыт работы в которой украсит любое резюме;

на новом месте работы имеется большой потенциал для саморазвития, повышения квалификации, получения сертификатов;

у специалиста появляется

возможность поучаствовать в разработке лично интересного ему или престижного продукта.

После отбора нескольких интересных вакансий программисту необходимо сопоставить их друг с дружкой. При решении данной задачи используются следующие критерии: