Как выбрать вакансию программиста

К примеру, если цель поисков на сервисе https://geeklink.ru/ заключается в нахождении работы, позволяющей переехать в другую страну, то соискатель обращает внимание только на зарубежные вакансии и не предъявляет высоких требований к размеру зарплаты, социальному пакету и прочим условиям.
При отсутствии единственной основной цели наподобие переезда за рубеж выбор вакансии производится на основании целого ряда критериев. Наиболее очевидный среди них – размер зарплаты. Однако некоторые программисты проявляют готовность перейти на новую работу со снижением зарплаты, руководствуясь нематериальной мотивацией. Это происходит, к примеру, в следующих случаях:
- вакансия открыта в известной компании, опыт работы в которой украсит любое резюме;
- на новом месте работы имеется большой потенциал для саморазвития, повышения квалификации, получения сертификатов;
- у специалиста появляется
- возможность поучаствовать в разработке лично интересного ему или престижного продукта.
После отбора нескольких интересных вакансий программисту необходимо сопоставить их друг с дружкой. При решении данной задачи используются следующие критерии:
- Режим работы. Во время пандемии коронавируса широкое распространение получило удаленное выполнение трудовых обязанностей. Однако условия дистанционной работы в разных компаниях различаются. Например, некоторые работодатели осуществляют жесточайший контроль за сотрудниками, заставляя их регулярно присылать скриншоты экрана, устанавливают программы для постоянного мониторинга активностей и т. д.
- Условия работы в офисе. Под этим понимаются обустройство рабочего места, организация питания, местоположение офиса.
- Материальная мотивация. Помимо величины оклада при оплате труда важную роль играет наличие или отсутствие системы бонусов и опционов. В одних компаниях у работников есть возможность получать большие деньги при сверхусилиях, тогда как в других все сотрудники трудятся по принципу конвейера, а их заработки ограничены достаточно жесткими рамками.
- Предоставление помощи с переездом. Этот критерий актуален для вакансий в иногородних компаниях. Некоторые работодатели оплачивают перелет вместе с проживанием не только трудоустроенным сотрудникам, но и соискателям перед интервью еще до их принятия в штат. Обычно особые условия предоставляются программистам с большим опытом и специалистам по редким языкам.