Китай потратил на российские энергоносители в августе рекордные 8,3 миллиарда долларов

КНР продолжает пользоваться скидками, предлагаемыми Россией за сырье, и активно покупает его у России. Основное внимание в Пекине уделяют российским энергоносителям. В августе, сообщает Bloomberg со ссылкой на Таможенное управление КНР, Поднебесная установила новый рекорд – заплатила за энергоносители из России 8,3 млрд долларов. Всего же после 24 февраля, начала военной спецоперации на Украине, китайцы заплатили Москве за нефть, газ и уголь почти 44 миллиарда долларов, на 74% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Расходы на российские энергоносители в августе превысили расходы за последний летний месяц прошлого года на 68%.
Конечно, стоимость импорта энергоносителей сильно выросла за счет резкого роста цен на них, но тем не менее, Китай продолжает наращивать и объемы, пользуясь тем, что Москва часто продает их со скидками. Такая система устраивает обе стороны: КНР существенно экономит на российском сырье, а РФ нашла огромный рынок, который частично может заменить утраченный европейский рынок.
Рост расходов зафиксирован несмотря на сократившийся в целом импорт Китаем энергоносителей в этом году из-за замедления восстановления экономики после пандемии, вызванного в том числе и политикой нулевой терпимости к коронавирусу, которая предусматривает локдауны и жесткие ограничения.
Импорт российской нефти Пекином вырос в августе до 8,34 млн тонн с 7,15 млн тонн в июле и 6,53 млн тонн в августе прошлого года. Несмотря на значительный рост экспорта российской нефти в последнем летнем месяце Россия впервые с апреля уступила неофициальный титул главного поставщика «черного золота» в Китай Саудовской Аравии. В оставшиеся месяцы до конца года Россия, считает Bloomberg, вероятно, увеличит поставки нефти и нефтепродуктов в Азию в целом и в КНР, в частности, в преддверии европейского нефтяного эмбарго, вступающего в силу в начале декабря.
Импорт российского угля Китаем в августе тоже установил новый рекорд – 8,5 млн тонн, что на 57% больше показателей годичной давности. При этом доля коксового угля для металлургической промышленности составила 1,9 млн тонн.
Импорт сжиженного газа вырос до 671 тыс. тонн, максимального уровня с 2020 года, что на 37% больше, чем в августе 2021 года. Импорт газа из России в отличие от нефти в основном осуществляется по газопроводам.
Расходы за закупку энергоносителей Китаем в августе составили 83% от общего объема импорта из России. Кроме энергоносителей, вырос и импорт Пекином других видов сырья: меди до 33,14 тыс. тонн, что на 25% больше, чем годом ранее; никеля до 5,133 тыс. тонн, что на 245% больше, чем в августе 2021 года; алюминия до 41,978 тыс. тонн, что на 63% выше прошлогодних показателей; и палладия до 0,861 тонны, рост по сравнению с прошлым годом на 447%. Импорт золота однако резко снизился – до 263,5 килограммов. Снизились и закупки пшеницы до 1968 тонн, что на 31% меньше, чем было в августе 2021 года.