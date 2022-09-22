Китай потратил на российские энергоносители в августе рекордные 8,3 миллиарда долларов

КНР продолжает пользоваться скидками, предлагаемыми Россией за сырье, и активно покупает его у России. Основное внимание в Пекине уделяют российским энергоносителям. В августе, сообщает Bloomberg со ссылкой на Таможенное управление КНР, Поднебесная установила новый рекорд – заплатила за энергоносители из России 8,3 млрд долларов. Всего же после 24 февраля, начала военной спецоперации на Украине, китайцы заплатили Москве за нефть, газ и уголь почти 44 миллиарда долларов, на 74% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Расходы на российские энергоносители в августе превысили расходы за последний летний месяц прошлого года на 68%.

Конечно, стоимость импорта энергоносителей сильно выросла за счет резкого роста цен на них, но тем не менее, Китай продолжает наращивать и объемы, пользуясь тем, что Москва часто продает их со скидками. Такая система устраивает обе стороны: КНР существенно экономит на российском сырье, а РФ нашла огромный рынок, который частично может заменить утраченный европейский рынок.