Виктора Медведчука и российских летчиков вызволили из украинского плена

Россия и Украина осуществили обмен военнопленными.
Как сообщает турецкое издание Anadolu, президент Турции Релджеп Эрдоган назвал решения Москвы и Киева «важным шагом к миру» и поблагодарил президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые, по его словам, способствовали обмену.
По сообщению Киева, в рамках обмена России передали 55 человек, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Российские военкоры докладывают об освобождении 87 пленных.
По информации российйских телеграм-каналов, в числе освобожденных:
- 2 старших офицера (подполковник и майор)
- 6 младших офицеров
- 4 прапорщика
- 40 рядовой и сержантский состав
- 2 военнослужащих НМ ДНР
- 1 военнослужащий НМ ЛНР.
Семеро из них госпитализированы.
Как сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, что в ходе обмена освобождены попавшие в плен на харьковском направлении, а также российские военные летчики.
Украина, как утверждают киевские власти, получила 215 военнопленных, среди которых командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 22 сентября сообщил, что пять переданных Россией командиров будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии» Эрдогана.
Накануне, 21 сентября агентство Reuters написало, что Саудовская Аравия сообщила об освобождении Россией десяти иностранцев, взятых в плен на Украине. Обмен происходил при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. По данным «Аль-Арабии», среди освобожденных — британец Эйден Аслин, приговоренный в ДНР к смертной казни.
В начале недели президент Турции Реджеп Эрдоган, говоря о недавней встрече с Владимиром Путиным в Узбекистане, сообщал, что Россия и Украина договорились об обмене 200 пленными.
Виктор Медведчук возглавлял политсовет пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», ликвидированной решением украинских властей в мае. В конце февраля, после начала российской Спецальной военной операции, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о побеге политика из-под домашнего ареста. В апреле украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Медведчука задержали.