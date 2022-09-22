Виктора Медведчука и российских летчиков вызволили из украинского плена

Россия и Украина осуществили обмен военнопленными.

Как сообщает турецкое издание Anadolu, президент Турции Релджеп Эрдоган назвал решения Москвы и Киева «важным шагом к миру» и поблагодарил президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые, по его словам, способствовали обмену.

По сообщению Киева, в рамках обмена России передали 55 человек, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Российские военкоры докладывают об освобождении 87 пленных.

По информации российйских телеграм-каналов, в числе освобожденных:

2 старших офицера (подполковник и майор)

6 младших офицеров

4 прапорщика

40 рядовой и сержантский состав

2 военнослужащих НМ ДНР

1 военнослужащий НМ ЛНР.

Семеро из них госпитализированы.

Российские военнослужащие вернулись на Родину из украинского плена

Как сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, что в ходе обмена освобождены попавшие в плен на харьковском направлении, а также российские военные летчики.

Украина, как утверждают киевские власти, получила 215 военнопленных, среди которых командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 22 сентября сообщил, что пять переданных Россией командиров будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии» Эрдогана.

Накануне, 21 сентября агентство Reuters написало, что Саудовская Аравия сообщила об освобождении Россией десяти иностранцев, взятых в плен на Украине. Обмен происходил при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. По данным «Аль-Арабии», среди освобожденных — британец Эйден Аслин, приговоренный в ДНР к смертной казни.

В начале недели президент Турции Реджеп Эрдоган, говоря о недавней встрече с Владимиром Путиным в Узбекистане, сообщал, что Россия и Украина договорились об обмене 200 пленными.

Виктор Медведчук возглавлял политсовет пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», ликвидированной решением украинских властей в мае. В конце февраля, после начала российской Спецальной военной операции, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о побеге политика из-под домашнего ареста. В апреле украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Медведчука задержали.