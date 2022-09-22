Глава Минэкономразвития выступил в жанре оптимистичного реализма

Выступая в среду на первом для верхней палаты заседании осенней парламентской сессии, министр экономического развития Максим Решетников озвучил прогноз на ближайшую трехлетку. Он получился достаточно оптимистичным. Впрочем, эксперты сочли оценки Минэка вполне реалистичными. На них строится проект бюджета на следующие три года.

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Ведомство видит хорошие перспективы у экспорта. Причем, упор делается не на углеводороды.

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«Экспорт в следующем году замедлит снижение в реальном выражении, в 2024-2025 годах вернется к росту. Прежде всего за счет ненефтегазового экспорта. Также мы учитываем и планы министерства энергетики по переориентации нефтегазового экспорта в нейтральные страны», — заявил Решетников.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, рост экспорта действительно возможен. В первую очередь, за счет АПК — сельхозпродукция из нашей страны пользуется высоким спросом на международных рынках, а введенные ранее Минсельхозом ограничения на вывоз некоторых позиций наверняка в будущем будут пересмотрены. Например, ограничения по зерну и масличным культурам в этом году вводились из-за того, что нужно было пополнить свои запасы.

«Также может увеличиться экспорт металлов — сейчас санкции значительно сократили поставки за рубеж по данному направлению. Что касается нефтегазового сектора, то все будет зависеть от того, насколько быстро удастся нашей стране построить нужную инфраструктуру (газопровод в Китай, например) или обеспечить дополнительные мощности по перевозке нефти морем)», — считает Деев.

Как добавляет к.э.н., доцент экономического факультета РУДН Денис Палеев, восстановление нефтегазовой составляющей будет связано с переориентацией экспорта углеводородов с Европы на рынки Азии и Ближнего Востока. По мнению Bloomberg, как минимум половина российской нефти найдет новых покупателей в Индонезии, Пакистане, Бразилии, ЮАР, Шри-Ланке, Саудовской Аравии, Кувейте. Эти страны готовы покупать наши энергоносители со скидкой, а продавать свои по полной стоимости. Растет экспорт СПГ в Японию.

«Безусловно нашим главным покупателем станет Китай, но проблема состоит в нехватке транспортных мощностей. В течение ближайших лет логистика будет активно перестраиваться. Новый газопровод “Сила Сибири — 2” заменит “Северный поток — 2”, появится “Пакистанский поток”, заработает новое Ковыктинское месторождение в Восточной Сибири. Эти проекты упростят выход на новые рынки», — рассуждает эксперт.

Однако есть и вторая проблема, отмечает Палеев: возможное снижение добычи из-за технических проблем. Импортозамещение оборудования и технологий также требует времени.

«В России есть понимание необходимости углубления переработки полезных ископаемых. Продукты нефте- и газохимии с высокой добавленной стоимостью также станут предметом экспорта, но уже на следующем этапе, когда удастся решить проблемы переработки», — уверен доцент экономического факультета РУДН.

Он полагает, что в двух-трехлетней перспективе скорее следует говорить не о росте, а о восстановлении экспорта на докризисном уровне за счет переориентации на новые рынки. Нужно учитывать, что высокие цены позволяют нам продавать меньше нефти и газа, но зарабатывать больше, а это увеличивает размер экспорта в денежном выражении.

Инвестиционный оптимизм

В целом в Минэкономразвития полагают, что российская экономика будет быстро адаптироваться к изменившимся условиям. По словам Решетникова, этот сценарий заложен в основу прогноза, он предполагает, что спад экономики в 2023 году составит 0,8%, преимущественно из-за эффекта высокой базы первого квартала этого года и снижения чистого экспорта. При этом нижнюю точку спада российская экономика пройдет уже в четвертом квартале этого года, а по итогам всех 12 месяцев он составит 2,9%.

При этом ключевой элемент оптимистичной конструкции — инвестиции. В Минэкономики ожидают, что в этом году они снизятся на 2%. Снижение, скорее, символическое, в ведомстве его связывают с ускоренным завершением ряда действующих проектов. А вот в последующие годы ожидается бурный рост.

«Во втором полугодии нам вряд ли удастся сдержать такую плюсовую динамику. Поэтому мы ожидаем некоторого снижения в целом по году. Но думаем, что это будет в пределах 2%, учитывая текущую ситуацию — весьма и весьма неплохо. В следующем году будет процесс восстановления, но пока мы тоже ожидаем, что окажемся в слабо отрицательной зоне. Но с 2024 года — возобновление, после всех этих проектирований и новых вводных для экономики ожидаем роста инвестиций, при этом этот рост будет опережать рост ВВП, поскольку ожидаем рост за счет инвестиций», — заявил Решетников.

По мнению Артема Деева, ожидаемый рост инвестиций, скорее всего, будет обеспечен притоком средств на отечественный фондовый рынок, вложениями институциональных и розничных инвесторов в ОФЗ. То, что этот канал со временем может стать основным, не раз заявлял Минфин.

При этом, как отмечает Денис Палеев, совместный доклад Минфина и Банка России на стратегической сессии 30 августа свидетельствует об особой роли государственных и пенсионных средств. Предлагается разрешить использование пенсионных накоплений, которые были заморожены в 2014 году, правда механизм пока не ясен. Не исключается и возможность увеличения налогов для наполнения бюджета.

После кризиса всегда приходит период восстановления с ростом деловой активности и ВВП до исходных значений, — уверен экономист. ВВП — это стоимость конечной продукции, произведенной на территории страны. Импортозамещение предполагает освоение производства на территории России. Рядовые потребители могут не заметить замены одного производителя другим, но с точки зрения учета это даст экономический рост.

«Безусловно эти проекты потребуют инвестиций, и они уже начали расти. За второй квартал текущего года они увеличились на 4,1%. Это произошло за счет больших бюджетных ассигнований в экономику, и эта тенденция сохранится», — рассуждает Палеев.

Он добавляет, что ожидается и увеличение внутренних частных инвестиций. Для их стимулирования вводится субсидирование на закупку и лизинг оборудования, освобождение от уплаты НДС, отсрочки по оплате.

«Сохраняется механизм инвестиционных контрактов, хорошо зарекомендовавший себя ранее. Многое делается для координации работ государственных и частных компаний, в частности запущен новый сервис «Биржа импортозамещения» и другие инструменты, упрощающие реализацию совместных инвестиционных проектов», — добавляет эксперт.

Сценарий для производственного фильма

Минэк прогнозирует, что в 2022 году инфляция в России составит 12,4%, а в 2023 году замедлится до 5,5%.

«Инфляция замедлится: после пикового значения в 17,8% в апреле к концу года мы ожидаем снижения до 12,4%», — сказал министр, выступая в Совете Федерации.

Как отмечает Денис Палеев, сильная инфляция начала 2022 года постепенно снижается, каждый последующий официальный прогноз годовой инфляции оказывается лучше предыдущего. На это влияет много факторов.

«Например, долгие годы банки использовали полученные деньги для покупки валюты и иностранных активов. Всё эта негативно влияло на рубль. Сейчас утечка капитала сильно сократилась, денежные потоки вместо финансовых активов пошли на крупные госзаказы и развитие реального производств», — рассуждает эксперт, добавляя, что правительство говорит о умеренном дефицитном бюджете на 2023 год.

Резюмируя, доцент экономического факультета РУДН замечает: «Все это скорее положительные тенденции, однако представленный сценарий следует считать оптимистичным, он возможен, если удастся успешно решить несколько ключевых задач: предотвратить спад производства и массовую безработицу, сохранить платежеспособный спрос населения. Пока правительству удается держать ситуацию под контролем, но многое зависит от внешних факторов, развития политической обстановки в мире, поэтому представленный прогноз Минэкономики следует рассматривать не более чем как один из возможных сценариев, хотя и достаточно вероятных».