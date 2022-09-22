Мишустин назвал ключевые особенности бюджета на три ближайших года

Проект федерального бюджета на 2023-2025 годы гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. На реализацию нацпроектов планируется выделять по 3 трлн рублей ежегодно, расходы Фонда ОМС превысят объемы текущего года более чем на 10%. В течение всего периода бюджет будет дефицитным, основным источником его покрытия станут государственные заимствования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Статья по теме: Власти соберут с экспортеров сырья 1,4 трлн руб. в 2023 году за счет вывозных пошлин и НДПИ

«Мы ожидаем общий объем поступлений в 2023 году свыше 26,13 трлн рублей. В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем, когда на экономику повлияли процессы, связанные с коронавирусом. Расходы по сравнению с этим годом немного увеличатся – до 29,56 трлн рублей. В течение всего периода бюджет будет дефицитным. Основным источником его покрытия станут государственные заимствования», — цитирует пресс-служба Мишустина.

По словам председателя правительства, в бюджете предусмотрены необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране. Расходы Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) запланированы в объемах, превышающих уровень текущего года более чем на 10%. Мишустин также сообщил о решении увеличить финансирование региональных больниц и поликлиник, о выделении значительных сумм на проведение углубленной диспансеризации и развитие программ реабилитации. Вырастут, по его словам, и государственные инвестиции в предоставление высокотехнологичного лечения, в том числе в федеральных клиниках.

«Будет проводиться сбалансированная бюджетная политика с достаточным для поддержания внутреннего спроса уровнем госрасходов. К 2024 году рост экономики должен быть на уровне выше 2%», — подчеркнул Мишустин.

