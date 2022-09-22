Мощные фондовые «быки» наступают широким фронтом

Начавшийся вчера выкуп сильно просевших российских акций сегодня с утра продолжился. За первый час торгов Индекс Мосбиржи вырос на 3%. Активные покупки наблюдаются как в «голубых фишках», так и во втором эшелоне. Из ликвидных бумаг Московской биржи только «Полиметалл» торгуется со снижением котировок.
Основная причина оптимизма — достижение вчера Индексом Мосбиржи отметки 2000 пунктов. Ранее очень многие крупные инвесторы говорили, что они оставляют свободные деньги для новых покупок как раз при уходе индикатора к этой отметке. И тот факт, что входящие в расчет Индекса Мосбиржи бумаги растут равномерно, как раз и может быть свидетельством начала пополнения портфелей очень серьезными игроками.
Из высоколиквидных акций в лидеры роста выбились бумаги «Газпрома», а также самой Московской биржи, где отыгрывается резкий рост объемов торгов в последние дни.
Пользуется спросом и нефтянка, несмотря на то, что котировки нефти на мировом рынке пытаются удержаться от падения под отметку $90 за баррель.
Что же до мировых рынков, то там, в целом, ситуация очень тревожная. Вчера Федрезерв США ожидаемо повысил ставки на 0,75 п.п., но при этом понизил прогноз роста экономики с 1,7% до 0,2% в этом году. Ожидания на последующие два года также ухудшились: с 1,7% и 1,9% до 1,2% и 1,7% соответственно.
Это, конечно, может привести к снижению спроса на основные товары российского экспорта. Но отечественные инвесторы эти риски пока игнорируют, так же, как и набившие оскомину угрозы Запада ввести новые санкции в отношении России. Кстати, некоторые западные СМИ пишут, что намерение ограничить российский экспорт углеводородов натолкнется на жесткое противостояние ряда стран ЕС.
К 11:00 мск. Индекс Мосбиржи приблизился к отметке 2200 пунктов. Ранее она была для индикатора сильной поддержкой, а теперь, согласно законам технического анализа, стала сопротивлением. Многие аналитики в сегодняшних утренних обзорах пишут, что этот уровень остановит рост рынка.
Надежды на формирование новой фазы роста эксперты связывают с выплатами «Газпромом» дивидендов. «Среди ближайших драйверов, способных оказать поддержку всему рынку в целом, станет собрание акционеров Газпрома 30 сентября. При одобрении рекомендации по дивидендам в 51,03 руб. импульс роста может быть не только в акциях самой газовой компании, но и по цепочке во всех остальных голубых фишках», - считает Василий Карпунин из БКС.
Не исключено, кстати, что если «покупка дивидендов» «Газпрома» сегодня продолжится, то Индекс Мосбиржи сумеет закрепиться выше 2200 пунктов, и это резко улучшит техническую картину по рынку. Впрочем, технические аналитики предостерегают от совершения агрессивных покупок, предупреждая о возможности еще одного «медвежьего» удара по рынку с целью тестирования минимумов этого года в районе 1700 пунктов по Индексу Мосбиржи.
Вместе с акциями растет и рубль. Продают валюту те, кто покупкой долларов и евро пытался застраховаться от обвала фондового рынка. Рубль не дрогнул ни вчера, ни позавчера, и теперь хеджеры сбрасывают «токсичную» валюту, причем многие — с убытком.
Увеличили продажу зарубежной выручки и экспортеры, которым в ближайшие дни нужно будет рассчитаться с государством по налогам. В результате, утром в четверг рубль укрепляется, в паре с долларом сверху вниз подходя к отметке 60.