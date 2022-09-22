Мощные фондовые «быки» наступают широким фронтом

Начавшийся вчера выкуп сильно просевших российских акций сегодня с утра продолжился. За первый час торгов Индекс Мосбиржи вырос на 3%. Активные покупки наблюдаются как в «голубых фишках», так и во втором эшелоне. Из ликвидных бумаг Московской биржи только «Полиметалл» торгуется со снижением котировок.

Основная причина оптимизма — достижение вчера Индексом Мосбиржи отметки 2000 пунктов. Ранее очень многие крупные инвесторы говорили, что они оставляют свободные деньги для новых покупок как раз при уходе индикатора к этой отметке. И тот факт, что входящие в расчет Индекса Мосбиржи бумаги растут равномерно, как раз и может быть свидетельством начала пополнения портфелей очень серьезными игроками.

Из высоколиквидных акций в лидеры роста выбились бумаги «Газпрома», а также самой Московской биржи, где отыгрывается резкий рост объемов торгов в последние дни.