Пекин выразил готовность работать с Москвой над реализацией принятых на полях ШОС решений

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поздравил российского коллегу с тем, что тот «все-таки» приехал в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций.

Глава китайской дипломатии отметил, что на днях виделся с Лавровый в Узбекистане на полях саммита ШОС, передает «Интерфакс».

Чиновник напомнил, что в Самарканде президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и достигли понимания по многим вопросам. Ван И заявил, что готов работать над реализацией решений глав государств.

Дипломат указал на то, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, в то время как в мире происходят серьезные изменения. «В текущих обстоятельствах важно, чтобы мы усиливали нашу координацию и сотрудничество, совместно реагировали на общие вызовы, продвигая инициативы о глобальной безопасности с тем, чтобы сделать мировой порядок более справедливым», — сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И подчеркнул, что РФ должна и дальше играть важную роль в ООН; по его словам, никто не может лишить страну соответствующего статуса. «Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», — сказал глава МИД КНР.

Сергей Лавров, в свою очередь, выразил уверенность в том, что прошедший в Самарканде саммит будет иметь позитивные и важные последствия для развития международных отношений. «Принятые в ходе встречи на высшем уровне договоренности открывают к этому путь. Будем тесно сотрудничать с КНР в их реализации», — заявил глава МИД РФ.

Он напомнил, что через несколько дней должен состояться XX съезд Коммунистической партии Китая. «К этому важнейшему событию приковано внимание всего мира. Убеждены, что наши китайские друзья завершат съезд на позитивных договоренностях о дальнейшем развитии страны, своего общества и решениях, как КНР будет продолжать способствовать установлению демократичных, справедливых правил на международной арене в соответствии с принципами Устава ООН», — цитирует Лаврова пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде состоялась 15 сентября. На ней российский лидер заявил, что Россия осуждает провокации США в Тайваньском проливе и заверил, что понимает озабоченности Китая, связанные с украинским кризисом. Путин также отметил, что в последнее время попытки создать однополярный мир приобрели «абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете». Президент РФ указал на то, что российско-китайские связи на этом фоне активно развиваются. Си Цзиньпин, со своей стороны, выразил удовлетворение в связи с тем, что «в условиях глобальной пандемии» Россия и Китай продолжают поддерживать эффективные стратегические контакты.