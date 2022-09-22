По всему миру зафиксировали спад заболеваемости коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о повсеместном падении уровня заболеваемости и смертности в результате коронавирусной инфекции за минувшую неделю.

Как сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене организации, в период с 12 по 18 сентября по всему миру коронавирусом заразились около 3,2 млн человек, примерно 9,8 тыс. инфицированных погибло.

Число случаев заражений снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 2%, а количество летальных исходов упало на 17%, констатируют специалисты.

Самое заметное уменьшение количества заражений зафиксировано в Африке, где показатель снизился на 35%, в регионе Восточного Средиземноморья (сокращение на 14%), а также в Америке (-12%). Число погибших от заболевания сократилось также повсеместно, сильнее всего — в регионе Восточного Средиземноморья (спад на 46%), в Африке (на 27%), а также в западной части Тихого океана (на 27%).

За весь период пандемии коронавируса в мире выявлено свыше 613 млн случаев заражения COVID-19, скончались более 6,5 млн человек.

В России за минувшие 24 часа зафиксировано 53 457 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Данные российского оперштаба по борьбе с заболеванием свидетельствуют о том, что по сравнению с предыдущим показателем (53 045 заболевших), число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 412. В настоящий момент эти цифры соответствуют значениям 10-12 марта. Госпитализированы в РФ за сутки 3 719 заболевших — на 13,9% меньше, чем днем ранее. Умерли за 24 часа 106 человек (в марте сообщалось о 500-600 смертях в сутки). Накануне, 21 сентября, сообщалось о 107 умерших. Выздоровели за сутки 57 019 зараженных коронавирусом.

За все время пандемии в России зарегистрировано 20,64 млн случаев заражения и 19,6 млн выздоровевших. Погибли в РФ от заболевания 386 447 человек.