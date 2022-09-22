Правительство назвало основные параметры бюджета

Авторы бюджета на ближайшую трехлетку вышли на финишную прямую. Основные параметры главного финансового документа страны, в этом году по-настоящему выстраданного Правительством, Минфином и профильными комитетами и ведомствами, наконец-то были представлены на заседании кабмина, причем часть мероприятия транслировалась по ТВ. Сразу стоит отметить, что если предыдущие бюджеты назывались «бюджетами развития», то нынешнему официальный эпитет пока не присвоили. Но и он содержит явные намеки на новый «рывок».

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По словам главы кабмина Михаила Мишустина, в нынешнем проекте «сочетаются все оптимальные для текущей ситуации решения».

«Он гарантирует выполнение социальных обязательств государства перед людьми, в нем заложены ресурсы на стратегические задачи, которые в виде национальных целей определил президент», — заявил премьер-министр на заседании Правительства.

В частности, на реализацию нацпроектов планируется выделять по 3 трлн рублей ежегодно. И это при том, что по словам Мишустина, все расходы, к примеру, на 2023 год, составят 29 трлн и 56 млрд рублей. То есть, немного выше, чем в этом году.

Добиться такого прироста удалось за счет тщательного пересмотра приоритетов. Какие-то ранее запланированные расходы были отложены «на потом». Это обстоятельство ранее отмечал Андрей Макаров, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, рассказывая о работе, которая велась с лета.

Поддержка населения сохранилась и даже усилилась. Как пояснил выступавший вслед за премьером министр финансов Антон Силуанов, приоритеты в расходах были определены в посланиях Президента РФ и решениях Правительства.

«Это полное обеспечение социальных мер поддержки семей с детьми, пенсионеров, работников бюджетной сферы. Продолжение реализации таких важных программ как: выплата материнского капитала, ипотечные программы, включая семейную ипотеку и сельскохозяйственную ипотеку, мер по созданию новых мест в общеобразовательных организациях и ремонт школ. До 2024 года будет введено в эксплуатацию до 1500 школ и введено более миллиона мест», — сообщил глава Минфина.

Однако главный анонс по социальной сфере все-таки сделал Михаил Мишустин, заявив о запуске с 2023 года нового, а точнее, обновленного и оптимизированного вида поддержки семей.

«С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты. В том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша, и до достижения им трех лет. Также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Пособие станет потом назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Чтобы оформить универсальное пособие, нужно будет подать одно заявление, без дополнительных справок», — сообщил премьер, отметив, что получателями господдержки станут семьи, в которых растет порядка 10 млн детей.

Кроме того, предусмотрена масштабная поддержка промышленности, создания мощностей для выпуска продукции, которую Россия десятилетиями закупала за рубежом. Особое внимание уделено поддержке сектора микроэлектроники, авиастроения. Не зря же накануне в Новгороде президент сокрушался по поводу того, что конкурентоспособные двигатели для гражданских самолетов в нашей стране с советских времен не выпускались. Пора бы начать.

Плюс, как отметил Антон Силуанов, акцент будет сделан на инфраструктурных проектах.

«Нельзя не остановиться и на продолжении программ развития инфраструктуры. Дорожная пятилетка обеспечена в полном объеме источниками финансирования. Учтены также деньги на новые проекты — это развитие электротранспорта, наземного электротранспорта. Предусмотрены источники также для новой программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства», — сообщил министр финансов.

За чей счет бюджет?

То есть, все нормально, деньги есть. Изыскивать их, правда, пришлось, опять же с самого лета, путем коллективного поиска. Собственно, эти «налоговые новации» также анонсировал Андрей Макаров. На этот раз Антон Силуанов пояснил, в чем же, собственно, заключается новизна идеи.

«Налоговые предложения учитывают справедливое изъятие части природной ренты, которая возросла в результате изменения мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары. Это повышение экспортной пошлины на трубопроводный газ, изъятие дополнительных доходов у производителей сжиженного природного газа, введение экспортной пошлины на удобрения и энергетический уголь в случае сохранения высоких цен на эту продукцию. Повышение налогообложения нефтяной отрасли путем сохранения уточненного в текущем году механизма демпфера и корректировки расчета налога на добычу полезных ископаемых», — рассказал министр финансов.

То есть, те, кто зарабатывает много, поделятся с теми, кому нужнее. Как отмечает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, реализовать подобную стратегию нужно с особой осторожностью: важно не перегнуть палку.

«В общем случае повышение налоговой нагрузки может дать эффект некоторого повышения доходов федерального бюджета. Однако, налоговая нагрузка требует тщательного анализа и тонкого регулирования, чтобы не вызвать спад в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — рассуждает эксперт, отмечая, что взимание «справедливой ренты» имеет и обратную сторону медали наряду с положительным фискальным эффектом: оно может замедлять развитие отраслей. А им в условиях санкций еще предстоит решать вопросы обеспечения технологиями и оборудованием, в том числе, через параллельный импорт..

Все равно придется занять

Впрочем, всех денег не заработаешь, а в бюджетной политике это и не обязательно, и нужно будет занять. По словам Михаила Мишустина, доходы казны в следующем году составят 26 трлн 130 млрд рублей. То есть, почти на 3 триллиона меньше, чем расходы. Дефицит бюджета в 2023 году составит 2%. С постепенным последующим снижением до 0,7% в 2025 году.

При этом действовать, как подчеркнули и премьер-министр, и министр финансов, планируется в логике бюджетного правила.

«Проект бюджета учитывает нормализацию бюджетной политики и постепенный выход в 2025 году на бюджетные правила, которые предусматривает первичный баланс бюджета. То есть доходы будут равняться расходам без учета расходов на обслуживание государственного долга. При этом в расчете доходов учтены базовые нефтегазовые доходы в размере 8 трлн рублей. Все, что будет поступать сверху базовых нефтегазовых доходов, будет отправляться в Фонд национального благосостояния. Это позволит сократить бюджетный дефицит с 2% ВВП в 2023 году до 0,7% в 2025 году», — сообщил Силуанов.

При этом финансировать бюджет планируется в первую очередь за счет заимствований. Причем, в свете санкционных ограничений, занимать нужно будет на внутреннем долговом рынке, что должно послужить его долгожданному развитию. А ФНБ по-прежнему будет выступать «кубышкой», которую постараются без особой нужды не трогать.

«В текущем году после волатильности финансового рынка мы начинаем размещать государственные ценные бумаги. В следующем году будем делать это более активно, поскольку планируем, что емкость финансового рынка будет возрастать. В этой связи мы скорректируем верхний предел заимствований на предстоящие 2 года таким образом, чтобы минимизировать использование ФНБ, а больше привлекать ресурсов с финансового рынка. В идеальном случае мы вообще планируем отказаться от использования ФНБ на цели заимствования», — рассказал министр финансов, отметив, что после того, как объем ФНБ достигнет необходимого уровня (снова!), деньги из него будут направлять на инфраструктурные проекты.

Но каковы возможности российского долгового рынка? В какой мере он способен удовлетворить бюджетные потребности?

«Действия Правительства и Центрального Банка, предпринятые в марте в соответствии с указами президента о мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности, помогли стабилизировать финансовую систему и внутренний рынок капитала. По итогам первого полугодия зафиксирован профицит ликвидности российской банковской системы. Колоссальный профицит счета текущих операций РФ, а также “дедолларизация” балансов банков формируют дополнительные объемы внутреннего капитала, поэтому потенциальный спрос на новые выпуски ОФЗ сейчас превышает планируемый объем заимствований Минфина», — говорит Генеральный директор АО «УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.

Что касается ставок, то Минфин не заинтересован в том, чтобы задирать планку, перегревая рынок. В ведомстве хорошо умеют считать. А также понимают, что в текущей ситуации, когда у инвесторов невелико пространство для маневра, победит, скорее всего, простой рациональный подход: пусть деньги работают и приносят хоть что-то, чем лежат мертвым грузом на счетах юрлиц и под пресловутыми матрасами граждан.