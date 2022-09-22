Правительство предложило ввести в России универсальное пособие для бедных семей

Правительство предложило с начала следующего года ввести в России универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт РИА Новости.

«С 1 января 2023 года предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, – сказал глава правительства. – Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им 3 лет».

Универсальное пособие также будет включать выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Кроме того, оно будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Как пояснил Мишустин, чтобы оформить универсальное пособие, необходимо будет подать одно заявление без дополнительных справок, и сделать это можно как через портал Госуслуг, так и лично через МФЦ, либо фонд пенсионного и социального страхования, если для человека такой вариант предпочтителен.

Напомни, сейчас правительство поддерживает семьи с низкими доходами, в которых воспитываются дети школьного возраста. Так, в текущем году к ежемесячной выплате на детей от 3 до 8 лет добавилась новая выплата на детей от 8 до 17 лет, пособия выплачиваются на каждого ребёнка.

При этом такую ежемесячную помощь в размере одного прожиточного минимума на ребёнка получают порядка 76% российских семей. В среднем по РФ он составляет 11 592 руб., но по регионам сумма выплат колеблется от 11 341 руб. до 30 784 руб.