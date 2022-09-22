Правительство решилось ввести акциз на газировку

После нескольких лет обсуждений Минфин заложил в доходы бюджета на следующую трехлетку поступления от акциза на сладкие напитки. Как следует из проекта «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», эти средства будут направлены на борьбу с диабетом.

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«В 2023-2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки (с направлением средств на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом)», — цитирует документ РИА Новости.

За счет нового акциза в следующем году планируется привлечь 25 млрд рублей, уточняет «Интерфакс».

Введение акциза на сладкие напитки обсуждали в России на протяжении нескольких лет. Против этой идеи выступали производители, предупреждая о росте потребительских цен, в которые этот акциз будет полностью перенесен.