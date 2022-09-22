Промышленники Москвы представят продукцию партнерам в Центральной Азии

Промышленные предприятия Москвы примут участие в 28-й Казахстанской международной выставке и конференции KIOGE 2022, которая пройдет с 28 по 30 сентября. Компании представят свою продукцию потенциальным партнерам из стран Центральной Азии на коллективном стенде столицы. Об этом сообщил 22 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, столичные компании покажут оборудование для переработки и эффективного использования газа, световые установки и мачты, источники автономного энергообеспечения, композиционные материалы и инструменты, а также кабельную продукцию и специализированные измерительные приборы.

«Московские промышленники проведут более 80 b2b-встреч с профильными партнерами из Казахстана и Центральной Азии в нефтегазовой и энергетической отраслях», — отметил Владислав Овчинский. Они также примут участие в деловой программе, где обсудят актуальные вопросы и поделятся своим опытом и предложениями по развитию инноваций, в частности — в нефтегазовом секторе.

Как отмечают в правительстве Москвы, бизнесмены столицы активно ищут новых партнеров в дружественных странах. Выставка и конференция KIOGE 2022 станет еще одной площадкой, где они смогут наладить прямые контакты. Отметим, что участие для промышленников будет бесплатным.

Специалисты центра «Моспром» перед каждым таким мероприятием проводят большую работу, отмечают в правительстве Москвы. В частности, они ведут аналитическое исследование рынка, адаптируют материалы, ищут и верифицируют байеров, а также готовят участников к переговорам, с учетом всех технических и языковых аспектов. По завершению мероприятия «Моспром» сопровождает московские компании вплоть до заключения экспортных контрактов и, если есть необходимость, до отгрузки продукции.