Европейская промышленность начала переезжать в США

Одним из главных бенефициаров энергетического кризиса в Европе является… американская экономика. Европейская экономика сокращается на глазах – производители удобрений, стали, химических веществ и много другого, что требует высоких затрат энергии, переводят операции за океан, привлеченные относительно низкими (по сравнению с европейскими) ценами на газ и энергию и более эффективной поддержкой бизнеса правительством.

«Не нужно быть большим ученым, чтобы догадаться переехать в Соединенные Штаты»,- приводит Wall Street Journal (WSJ) слова Ахмеда эль-Хоши, главы химической компании OCI NV из Амстердама, которая на днях объявила о скором начале производства аммиака в Техасе.

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Несмотря на рекордную инфляцию, большие проблемы с поставками и опасения рецессии американская экономика все же достаточно быстро и успешно восстанавливается после пандемии, особенно, по сравнению с китайской, к примеру, и европейской. Новые программы по обновлению и созданию инфраструктуры, проекты по развитию производства микрочипов и в области зеленой энергетики, обеспеченные мощным финансированием, вновь усиливают в глазах всего мира привлекательность Америки для ведения бизнеса.

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Датская ювелирная компания Pandora A/S и немецкий автогигант Volkswagen AG недавно объявили о планах расширения производства за океаном. Даже Tesla Inc. решила повременить с началом выпуска аккумуляторов для электромобилей в Германии, чтобы сначала попытаться добиться налоговых льгот в США по подписанному в августе президентом Байденом Закону по борьбе инфляцией.

Сейчас главный вопрос, стоящий перед европейскими бизнесменами – как долго продержатся высокие цены на газ в Европе, которая по-прежнему остается привлекательным рынком для высокоточного машиностроения и обладает высококвалифицированной рабочей силой. Все больше экономистов считают, что канадские, американские и катарские газовики сумеют заменить российский газ для Европы лишь в среднесрочной перспективе. Это значит, что высокие цены на энергоносители на континенте, по крайней мере, на газ, продержатся как минимум до 2024 года. Это также означает, что европейский производственный сектор может не оправиться от глубоких последствий энергетического кризиса.

Люксембургская металлургическая компания ArcelorMittal SA, объявившая в сентябре о закрытии двух комбинатов в Германии, сообщила о хороших показателях своего производства в Техасе и заявила о планах по его расширению.

Соединенные Штаты притягивают европейский бизнес, страдающий от астрономических цен на газ и электроэнергию, но переезд – дело очень хлопотное, дорогое и длительное. Особенно, когда речь идет о таких производствах, как химическая промышленность и металлургия, в которых запуск производства может растягиваться на годы.

«Следует понять, окажется это (последствия энергетического кризиса) структурными изменениями или это будет носить временный характер»,- прокомментировала ситуацию в Старом Свете для WSJ официальная представительница крупнейшего в мире химического концерна BASF, одного из крупнейших на континенте покупателей газа, который, кстати, уже закрыл производства на ряде заводов в Бельгии и ФРГ.

Смысл комментария понятен: если изменения будут структурными, т.е. придут надолго, то имеет смысл подумать о переносе основных производств в США.

Так думают сейчас в Европе многие производители. Свейн Торе Холсетер, возглавляющий крупного производителя удобрений из Норвегии Yara International ASA, считает, что шансы сохранить конкурентоспособность в США с их низкими ценами на энергию и «зелеными» проектами намного выше, чем Старом Свете.

«Некоторые отрасли в результате этого могут перебраться (в США) навсегда»,- считает он.