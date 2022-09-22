Программирование суверенитета

Россия ведет разработку программных решений «тяжелого класса», в том числе, для нефтегазового сектора. Такое ПО будет призвано заместить программные продукты ушедших с российского рынка компаний, в частности, Schlumberger и Honeywell.

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«Наша задача — сформировать системные проекты по развитию программного обеспечения для удовлетворения критически важных потребностей российских предприятий», — цитирует «Интерфакс» заявление вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

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Денис Мантуров подчеркнул, что «такие решения должны иметь сквозной, межотраслевой характер, быть востребованными предприятиями смежных отраслей». «В эту работу вовлечены крупнейшие предприятия-лидеры различных сфер: и машиностроения, и электроники, и металлургии, и нефтегазовой отрасли», — отметил замглавы кабмина. В качестве примера он привел нефтегазовые компании, которые активно работают, например, над развитием технологий операционного управления производством, систем диспетчерского управления, систем управления цепочками поставок.

Эффект кооперации

На сегодняшний день важнейшей задачей развития страны является цифровой и информационный суверенитет, уверен заместитель генерального директора IT-компании «Скайлит» Сергей Погорелов. По его словам, нам необходимо свое программное обеспечение для всех видом производств, чтобы убрать зависимость от зарубежных it компаний и не допускать утечку важнейшей конфиденциальной информации за пределы России.

Для дальнейшего развития цифрового суверенитета у нас в стране есть все: специалисты, законодательство и опыт. Новый «тяжелый софт» необходимо создавать сразу с заготовками для дальнейшего экспорта в развивающиеся дружественные страны. У нас существует целый пласт еще не доведенных до эксплуатации IT-разработок, ранее они пылились на полках, но теперь все дороги перед такими разработками открыты, рассказал Сергей Погорелов «Эксперту».

Как обсуждалось на прошедшем Петербургском международном газовом форуме, сейчас в этом направлении не хватает единого источника запроса на разработку одного варианта ПО, а не нескольких от разных компаний, отметил в комментарии «Эксперту» руководитель филиала ИТ-компании SimbirSoft в Санкт-Петербурге Михаил Иванов. Создание кооперации между заказчиками и кооперации между разработчиками может в разы ускорить разработку подобного ПО и позволит собрать больше функциональности в единую ИТ-систему.



Второй важный аспект разработки такого ПО, полагает Михаил Иванов — это необходимость создания профильного комитета, центра экспертизы со стороны заказчика. В большинстве случаев ИТ-специалисты обладают знаниями только в рамках своего технологического стека. Поэтому для получения лучшего решения в короткие сроки важно иметь некий центр компетенций, в котором будет сконцентрирована вся экспертиза отрасли. Программисты создают ПО, а направляют их и управляют процессом эксперты отрасли.



В целом подготовка к импортозамещению в стране началась достаточно давно. Но если в нефтегазовой компании использовали одну систему иностранной компании, замещать ее в полном объеме на отечественное ПО придется в несколько этапов, это может занять много времени. Хотя у нефтегазовой отрасли есть возможности по замене иностранного софта на российский, в том числе, и за счет использования машинного обучения, признал Михаил Иванов.

Ситуация отличается по отраслям

Большинство российских промышленных предприятий работали на готовых решениях, разработанных иностранными IT-компаниями, указал «Эксперту» Никита Донцов, политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Сейчас же, в условиях санкционного давления на Россию, многие компании ограничивают доступ к своему ПО для пользователей из нашей страны, в том числе из-за невозможности россиянам оплачивать платные версии программ.

Но позитив заключается в том, что Россия сейчас имеет отличную возможность обрести независимость от ПО крупнейших западных игроков, которые одномоментно оставили российский рынок без предложения, с большим неудовлетворенным спросом. Их долю рынка в ближайший год полностью займут отечественные разработчики — сейчас для них отличное время, уверен Донцов.

Ситуация может разниться в зависимости от отрасли, отметила в беседе с корреспондентом «Эксперта» партнер агентства Digital Guru Ольга Соколова. Например, на рынке аналитики соцмедиа и вообще информтехнологий проблема с замещением иностранного ПО есть, но она не такая острая. Да, мало кто ожидал, что мировые сервисы могут так резко перестать поддерживать и вообще работать с российскими компаниями. Но российские аналоги иностранных сервисов и софта либо уже были на рынке (пусть и не были так известны, как, например, Яндекс.Диск, МойОфис и другие), либо появились на рынке весной этого года, либо объявили о своих планах выхода на рынок в самое ближайшее время.

Другая ситуация в том же нефтегазовом, да и вообще в целом в добывающем секторе, констатировала эксперт. Тут большинство компаний годами использовали иностранный софт, иностранные решения и иностранных консультантов. Часто с дорогостоящим импортным оборудованием какой-либо другой софт? кроме иностранного? просто запрещалось использовать.

«И тут на полноценное замещение иностранных решений, думаю, понадобится гораздо больше времени, скорее всего, несколько лет. Как я понимаю, не получится просто перейти на аналоги из дружественных стран. Часто таких аналогов просто нет. И мы видим, что некоторые компании уже говорят о сдвиге сроков запуска новых проектов. Например, “Новатэк” сдвигает сроки запуска. В том числе из-за сложностей со специальным оборудованием и софтом, которого у нас в стране пока нет», — заметила Ольга Соколова.

Переходить на свое нужно экстренно

Как рассказал «Эксперту» исполнительный директор ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев, автоэлектроника и вообще автомобильная промышленность — технологически сложные отрасли, которые не могут работать без программного обеспечения. Программные решения используется буквально везде, от систем автоматизированного проектирования микрокомпонентов до управления технологическими процессами на конвейерах.

«Мы не можем допустить ситуации, когда нас одномоментно отключат от имеющегося ПО. Поэтому для устойчивости отрасли критически важно в экстренном порядке переходить на российские разработки. К сожалению, сегодня в России практически нет аналогов, которые могли бы заменить зарубежные решения. Следовательно, все ресурсы мы должны направить именно туда — на разработку конкурентоспособного отечественного ПО», — подчеркнул эксперт.

Конечно, создание «тяжелого» программного обеспечения намного сложнее разработки пользовательских программ или приложений. Такие разработки требуют серьезнейших финансовых вложений, человеческих ресурсов. И тут хотелось бы рассчитывать на поддержку государства, которое стремится к формированию технологического суверенитета, заключил Дмитрий Корначев.