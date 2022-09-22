Россиянам предоставят возможность снять свои пенсионные накопления

Минфин РФ готовит перечень тяжелых жизненных ситуаций, при наступлении которых граждане смогут получить право распоряжаться своими пенсионными накоплениями, сформированными в системе обязательного пенсионного страхования до 2014 года. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах форума «Банки России — XXI век», передает ТАСС.

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«Сейчас пенсионные накопления лежат без какой-то реальной возможности что-то с ними сделать, кроме как переводить из фонда в фонд. Мы хотели бы дать людям возможность к этим средствам добавлять свои, или, если работодатель изъявит такое желание, то есть более активно использовать. Во-вторых, если человек в тяжелой жизненной ситуации, ему там не до планов, что там будет через 20 лет, ему надо сегодня потратить [деньги] на лечение, подобного рода вещи. Все-таки нечестно, когда эти деньги лежат, эти 150-200 тысяч, а он не может ничего с этим сделать. Поэтому мы хотим такую возможность предоставить», — рассказал Моисеев.

Он отметил, что сейчас идет обсуждение перечня так называемых тяжелых жизненных ситуаций, при которых гражданам может быть предоставлена возможность воспользоваться этими деньгами. При этом, по его словам, необходимо избежать использования этого права во всякого рода схемах.

«Перечень так называемых тяжелых жизненных ситуаций сейчас обсуждается. Он, в принципе, есть в части ипотеки. Будет ли тот же перечень, я не могу сказать, но это будут какие-то жизненные ситуации определенные, чтобы все-таки не было ситуации, как в страховании жизни в начале 2000-х, когда все ситуации придумывали и получали деньги», — добавил Моисеев.

По данным Центробанка за I квартал, в НПФ «законсервировано» 4,5 трлн рублей пенсионных накоплений.

