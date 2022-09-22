РЖД закупит у «Синары» электропоезда «Ласточка» на 67,5 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2023-2025 годах планирует закупить у группы «Синара» пассажирские электропоезда «Ласточка» на общую сумму 67,5 млрд руб.

Как сообщают «Ведомости», холдинг СТМ («Синара — транспортные машины») ведет с РЖД по этому вопросу переговоры. Уточняется, что на 2023 год запланирована поставка 23 пятивагонных поездов.

В прошлом году РЖД приобрела 145 вагонов электропоездов «Ласточка», в текущем компания намерена закупить 28 составов, или 140 вагонов.

Отмечается, что ранее в РЖД планировали закупить «Ласточки» только в 2023 году и менее чем на 1 млрд руб., в следующие два года холдинг собирался потратить чуть более 20 млрд руб. на скоростные поезда; теперь от этих планов компания, судя по всему, отказалась.

Источник издания, знакомый с инвестиционными планами РЖД, рассказал, что холдинг отказался от закупки поездов для высокоскоростной магистрали в связи с условиями, которые диктует нынешняя геополитическая и экономическая ситуация.

Отмечается, что общая инвестпрограмма РЖД на 2023- 2025 гг. может достигнуть рекордных 4,4 трлн руб., из которых 1,23 трлн планируется вложить в 2023-м, 1,5 трлн — в 2024-м и 1,66 трлн — в 2025-м.

В 2022 году инвестиционная программа холдинга должна составить 838 млрд руб., из них на скоростные поезда потратят 19,5 млрд, на «Ласточки» направят 18,5 млрд. согласно данным за июль, в текущем году в рамках программы обновления подвижного состава РЖД закупит 868 пассажирских вагонов, в том числе 325 для перевозок в дальнем следовании, 403 пригородных и 140 вагонов для «Ласточек».

В настоящий момент «Ласточки» эксплуатируются примерно в 30 регионах России, а также используется на международном маршруте Москва — Минск.

Электропоезда «Ласточка» с 2014 года выпускает завод «Уральские локомотивы», расположенный в Верхней Пышме. Поставки РЖД начались в 2015-м. На сети РЖД сейчас курсирует около 1200-1300 вагонов «Ласточек» 28 модификаций. Локализация производства поездов составляет приблизительно 87%.