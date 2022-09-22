Счетная палата призвала продавать, а не уничтожать конфискат

Уничтожая конфискованные, но качественные товары легкой и пищевой промышленности, табак и косметику, государство теряет дополнительный доход. Их реализация не только пополнила бы бюджет, но и исключила бы случаи незаконного оборота, говорится в сообщении Счетной палаты.

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«Общая учетная стоимость конфискованного имущества, поступившего в собственность государства в 2018–2021 годах, составила более 9 млрд рублей. Имуществом с наибольшей учетной стоимостью (свыше 1 млн рублей) являются товары легкой промышленности, медицинские препараты и косметические средства, которые подлежат уничтожению. За период 2018 года – I квартал 2021 года территориальные органы Росимущества реализовали только около 8% поступившего имущества. Доходы составили чуть более 300 млн рублей. При этом на уничтожение было направлено имущество учетной стоимостью более 2 млрд рублей», — сообщил аудитор Андрей Батуркин.

Говоря о преимуществах реализации конфискованных товаров, он подчеркнул, что это позволит минимизировать риски их дальнейшего незаконного оборота, так как в ходе проверки были выявлены многочисленные факты утраты и ненадлежащего хранения такого имущества. Договоры хранения с исполнителями заключались, по его словам, на сумму до 100 рублей, а в случае исчезновения имущества размер штрафа не превышал 10%, то есть 10 рублей.

Отдельное внимание, по мнению аудитора, стоит уделить алкогольному конфискату, так как в настоящее время общий вес переданной на хранение АО «Росспиртпром» продукции не пересматривается, не учитывается снижение веса слабоалкогольной продукции при длительном хранении и нормы естественной убыли не применяются.

В Счетной палате предложили перерабатывать и использовать изъятый или конфискованный этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, а также установить порядок передачи изъятого метилового спирта и метилсодержащих жидкостей, поскольку они относятся к ядовитым веществам и должны храниться в специальных условиях.

