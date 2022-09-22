Силуанов рассказал о «налоговых новациях» и приоритетных расходах бюджета

Проект бюджета на ближайшие три года предполагает выход в 2025 году на бюджетные правила, которые предусматривают первичный баланс бюджета. Это значит, что доходы будут равняться расходам без учета трат на обслуживание госдолга. Согласно проекту, бюджетный дефицит сократится с 2% ВВП в 2023 году до 0,7% в 2025-ом, а дефицит без учета нефти и газа, – с 7,9% в 2023-ем до 5,7% в 2025 году, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства. Он подчеркнул, что для достижения таких параметров подготовлены «соответствующие налоговые новации» и проведены «меры по приоритизации расходов».

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«Налоговые предложения учитывают справедливое изъятие части природной ренты, которая возросла в результате изменения мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары. Какие ключевые предложения. Повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ, изъятие дополнительных доходов производителей сжиженного природного газа, введение экспортной пошлины на удобрения и энергетический уголь в случае сохранения высоких цен на эту продукцию, повышение налогообложения нефтяной отрасли путем сохранения уточненного в текущем году механизма демпфера и корректировки расчета налога на добычу полезных ископаемых», — цитирует пресс-служба правительства Силуанова.

Он отметил, что предусмотрены и другие налоговые новации, которые уже внесены в правительство и готовятся к представлению в Госдуму.

Расходы, по словам Силуанова, на плановый период были определены в соответствии с приоритетами, обозначенными в посланиях президента РФ и решениях правительства. Это полное обеспечение социальных мер поддержки семей с детьми, пенсионеров и бюджетников. Продолжатся также выплаты маткапитала, действие программы льготной ипотеки, ремонт школ и создание новых учебных мест, обновление медучреждений. Кроме того, будет профинансировано создание семи кампусов мирового уровня. Значительные средства заложены на поддержку промышленности, дорожная пятилетка тоже в полном объеме обеспечена источниками финансирования, кроме того, предусмотрены деньги на новый проект по развитию наземного электротранспорта и для новой программы по модернизации ЖКХ, подчеркнул глава Минфина.

«В следующем году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, что создает доходную базу регионам, которые нуждаются в государственной поддержке, будут увеличены на 8,5%. Продолжится предоставление инфраструктурных кредитов, меры по реструктуризации ранее предоставленных из федерального бюджета займов», — отметил Силуанов.

Говоря об источниках финансирования дефицита, он отметил, что основной упор Минфин будет делать на внутренние заимствования. В следующем году планируется более активно размещать гособлигации. Верхний предел заимствований на предстоящие два года планируется скорректировать таким образом, чтобы минимизировать использование ФНБ, а в идеале вообще отказаться от использования средств фонда на цели заимствования, добавил Силуанов.

