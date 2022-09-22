Сингапурский доллар борется с американским под вопли обезьян

Не участвуем, но наблюдаем

Сингапурский доллар стабильно растет благодаря уверенности участников рынка, что Валютное управление Сингапура (MAS) ужесточит денежно-кредитную политику. Базовая инфляция в стране выросла до 14-летнего максимума, а «синг» зарекомендовал себя как самая устойчивая валюта Азии по отношению к доллару в этом году. Поэтому некоторые стратеги делают ставку на его дальнейшее усиление — если ценовое давление вынудит центральный банк страны снова ужесточить свою политику.

Почти все основные валюты отступают по отношению к доллару, а Федеральная резервная система США настроена на агрессивный цикл повышения ставок. На этом фоне «синг» уже вышел в победители по сравнению с другими азиатскими валютами, но он все еще более чем на 4% ниже американского доллара в этом году.

В отличие от большинства центральных банков, которые используют процентные ставки, MAS реагирует на растущую базовую инфляцию, повышая курс местного доллара по отношению к корзине, состоящей из валют его основных торговых партнеров. Центральный банк фокусируется на уровне номинального эффективного обменного курса сингапурского доллара, называемого S$NEER.

Хотя, как отмечают аналитики, даже если MAS пойдет на ужесточение политики в четвертый раз в этом году, нет никакой гарантии, что местная валюта укрепится по отношению к доллару США. Ранее в этом месяце сингапурский доллар снизился до самого низкого более чем за два года уровня, и только к концу прошлой недели сократил свое падение в 2022 году до 4,1%.

В пятницу будет опубликован базовый индекс потребительских цен в Сингапуре за август; по прогнозам, он вырастет на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В этой ситуации местная валюта может оказаться под давлением — если данные разочаруют и ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики снизятся. Однако его лидирующая позиция валюты «бананово-лимонного Сингапура» среди валют региона сейчас не ставится под сомнение, он удерживает ее, если продолжить вспоминать известное танго, «под вопли обезьян».

Между тем, по последним данным, инфляция в Сингапуре уже достигла 7% — это максимум с 2008 года, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. На такое высокое ценовое давление ЦБ вынужден отвечать повышением ставки: нулевая стоимость фондирования в начале года переросла в 2,34%, и, скорее всего, регулятор вновь может повысить ключевую ставку, особенно с учетом вчерашнего повышения ключевой ставки ФРС США.



Тем не менее, отмечает эксперт, скорость роста ставки в Сингапуре ниже темпа взвинчивания, взятого ФРС США, и на этом расхождении все же наблюдается девальвация нацвалюты Сингапура. С начала года сингапурский доллар ослаб на 5% (хотя это кратно меньше потерь той же японской йены — 27% с начала года). Поэтому потенциал его ослабления видится неисчерпанным — в ближайшие месяцы не стоит удивляться росту пары USD/SGD с текущих 1,42 до 1,45, или еще на пару процентов, говорит Зельцер.

На российском рынке возможности вложений в валюту Сингапура на фоне токсичных доллара, евро, йены, фунта и франка, по сути, нет, констатирует аналитик. Поэтому, если есть желание в валютной диверсификации, то лучше обратить внимание на другие азиатские валюты — китайский юань или гонконгский доллар — с ними значительно меньше геополитических рисков, а пара HKD/RUB (гонконгский доллар к рублю) точно следует за динамикой глобального доллара.

Следуя курсом неудержимого

Динамика курса сингапурского доллара в целом находится в общем тренде ослабления основных валют к американской, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Дело здесь в неудержимом росте доллара США, рвущегося вверх из-за очень жёсткой политики ФРС.

Знаковым событием стало вчера заседание Федрезерва, который не только повысил процентную ставку сразу на 0,75 процентных пунктов, с 2,5% до 3,25%, что ожидалось инвесторами, но и сообщил о возможности еще более весомого её роста, чем прогнозировалось ранее, для борьбы с инфляцией. А именно — до 4,4% к концу 2022 года и до 4,6% в 2023 году. Такой вердикт вздернул курс «американца» на рынке к новым двадцатилетним максимумам. В частности, к сингапурскому «тёзке» он поднялся 21 сентября с 1,410 к 1,417, а в начале дня 22 сентября превысил 1,420. С начала текущего года курс вырос с 1,35, то есть на 5,2%.

Вероятно, предполагает Гойхман, и в дальнейшем динамика этой региональной валюты будет следовать американской. В данном случае «сингапурец» — ведомый, как и большинство иных валют. Процентная ставка в Сингапуре хотя и повышается в последние месяцы с околонулевых уровней до 2,3%, но явно отстаёт в динамике от ФРС. Более низкая инфляция по сравнению с США — 7% и 8,3% соответственно — вряд ли заставит регулятора форсировать опережение американского доллара. Да и экспортоориентированной экономике Сингапура более выгодно относительное ослабление своей валюты.

В результате есть высокая вероятность движения пары USD/SGD в дальнейшем к техническим рубежам 1,44—1,46, где она находилась в начале 2020 года, на заре пандемии, считает Марк Гойхман. В то же время в сентябре—октябре, отработав резким повышением вчерашнее решение ФРС, актив, как и сам американский доллар, способен скорректироваться к рубежам ниже 1,40.