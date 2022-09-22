Ассортимент импортного алкоголя в российских магазинах до конца года сократится на 50%

Ведущие российские торговые сети в июне-августе снизили импорт алкогольных напитков на 60-100% в зависимости от категории по сравнению с прошлогодними показателями.

На это указывают данные Ассоциации компания розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейших ретейлеров, таких как X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента».

Сообщается, что под полностью остановились поставки игристых вин из региона Шампань, на 70% сократились поставки виски, на 60% — французского коньяка и импортного пива. В целом ассортимент зарубежного алкоголя на полках магазинов упал на 40-95%.

Закупочные цены на импортный алкоголь с февраля 2022 года выросли на 27-40%, по ряду напитков скачок цен составил 70%. Торговые сети ожидают сокращения оставшегося ассортимента импортного алкоголя в ближайшие три месяца на 40-50%, отметили в АКОРТ.

Организация в очередной раз указала на то, что параллельный импорт покинувших российский рынок брендов станет оптимальным в сложившейся ситуации решением, особенно в период зимних праздников. В ассоциации выразили уверенность в том, что имеющиеся механизмы контроля ввозимой в РФ алкогольной продукции, такие как лицензирование поставщиков и ретейлеров, ЕГАИС, маркировка федеральными специальными марками, способны гарантировать качество и подлинность напитков. Также отмечается, что крупные импортеры и ретейлеры не заинтересованы в ввозе подделок, поскольку осознают репутационные и административные риски.

В АКОРТ предупредили, что снижение ассортимента ослабит конкуренцию в категории и спровоцирует рост закупочных цен на алкоголь, что негативно отразится на покупателях, а прекращение импорта приведет к росту доли теневого сектора рынка, в результате чего на нем действительно может появиться некачественный и поддельный алкоголь.

АКОРТ в августе попросила правительство разрешить параллельный импорт алкоголя; Минфин эту идею не поддержал. Минпромторг, в свою очередь, подготовил проект изменений в перечень товаров и брендов, разрешенных к параллельному импорту, включив в него алкоголь около 90 брендов. Решение о включении отдельных марок алкоголя в перечень могут принять до конца сентября. По словам вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, этот срок представляется наиболее оптимальным в свете того, что ретейлеры должны успеть закупиться к праздникам.