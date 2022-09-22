«Томский кабельный завод» нарастил производство в 1,5 раза благодаря модернизации

Приобретение нового оборудования позволило ООО «Томский кабельный завод» (Томсккабель) увеличить производство резиновых смесей до 2 тонн в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«За счет покупки производственного оборудования с середины 2022 года объем выпуска резиновых смесей увеличился на 50%. Сегодня предприятие выпускает до 2 тонн резиновых смесей ежедневно», — говорится в сообщении.

«Томсккабель» производит кабели с медной и алюминиевой жилой. Продукция поставляется на предприятия нефтегазодобывающей и строительной отраслей, а также атомной промышленности и для железнодорожного транспорта.

Резиновые смеси применяются для производства распространенной номенклатуры гибких кабелей (КГ, КГЭШ, КГЭ и др). Специалисты предприятия разработали свыше 20 рецептов изоляционной, шланговой и полупроводящей резины; в прошлом году компания освоила производство резиновых смесей на основе натурального и синтетического каучука.