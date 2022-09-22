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ЦБ дал рекомендации по оплате кредитов в токсичной валюте

22 сентября 2022, 20:29

Кредит в «недружественной» валюте можно погасить в рублях, если заемщик или банк находятся под санкциями

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Банк России рекомендовал кредитным организациям принимать платежи по кредитам, оформленным в валюте недружественного государства, в рублях или «дружественной» валюте, если заемщик или сам банк находятся под иностранными санкциями. Об этом говорится в информационном письме, опубликованном на сайте ЦБ.

«Банк России рекомендует кредитным организациям предусматривать возможность погашения заемщиками кредитов (займов), предоставляемых в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, в рублях или валюте иностранного государства, не совершающего недружественные действия», — говорится в письме регулятора.

В Центробанке объяснили, что эта мера предусмотрена для минимизации валютных и кредитных рисков.  
 