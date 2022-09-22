Центробанк и Минфин рассмотрят проект по выпуску расписок на цифровые финансовые активы

Мосбиржа направила в Банк России и Министерство финансов проект закона о выпуске расписок на цифровые финансовые активы (ЦФА).

Об этом в ходе Международного банковского форума заявил глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов, передает РБК. Швецов уточнил, что такие расписки будут обращаться как ценные бумаги.

По его словам, продукт заинтересует граждан, которые не готовы открывать счета в распределенных реестрах и опасаются кастодиальных рисков, однако при этом хотят работать с цифровыми активами. Глава набсовета Мосбиржи отметил, что принятие закона позволит депозитариям аккумулировать ЦФА на своих счетах в блокчейне, и против них выдавать клиентам расписки. Когда владельцу такой бумаги понадобится базовый актив, он будет иметь возможность погасить расписку и получить соответстующий ЦФА на свой аккаунт в блокчейне.

Сергей Швецов пояснил, что теперь разработчикам проекта нужно определить, как нужно продавать ЦФА — через брокера или путем прямой дистрибуции к конечному покупателю. «Если брокер сегодня в значительной степени выступает консультантом, помогает человеку сформировать портфель, то вызовом является то, что часть портфеля можно сформировать через брокера, а часть нельзя», — цитирует агентство главу набсовета.

Швецов напомнил, что Мосбиржа планирует получить статус оператора обмена ЦФА. Также она рассчитывает выпустить продукт на основе цифровых финансовых активов до конца 2022 года.