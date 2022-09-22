В Кремле не смогли ответить на вопрос о возрасте мобилизуемых

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами не смог ответить на вопрос о возрасте мобилизуемых, переадресовав его в Минобороны РФ.

«Все детали, связанные с мобилизацией, они определяются и доводятся до сведения регионов Министерством обороны России, в том числе и то, будет ли прописываться возраст мобилизованных», – подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что по всем вопросам необходимо обращаться в военное ведомство и доводить их до сведения министерства.

Как ранее писал «Эксперт», столичный градоначальник Сергей Собянин анонсировал выплаты мобилизованным жителям Москвы.

В частности, горожане, которые попадут под мобилизацию в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, получат финансовую поддержку от столичных властей. Также, по его словам, будет оказана материальная помощь семьям мобилизованных жителей Москвы. Но суммы и сроки выплат пока не уточняются.

