В Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации на Украине

Во время ежедневного брифинга Минобороны РФ официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

По его словам, в результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населённого пункта Двуречное (Харьковская область), противник потерял до 30 человек убитыми и 6 боевых машин пехоты.

В населённом пункте Моначиновка (Харьковская область) ВКС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка РСЗО HIMARS.

Помимо этого, высокоточным оружием ВКС РФ были поражены пункты временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наёмников «Иностранного легиона» в районе города Запорожье. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск (ДНР). В результате ударов было ликвидировано более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше 1 000 боеприпасов к миномётам.

Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населённых пунктов Нововознесенское и Миролюбовка (Херсонская область) привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены командный пункт батальона 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Весёлое (ДНР), 3 артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка (Днепропетровская область), Днепровское и Явкино (Николаевская область и взвод РЗСО HIMARS в районе населённого пункта Березнеговатое (Николаевская область).

Кроме того, поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады украинских войск в районе населённого пункта Гусинка (Харьковская область), 46-й аэромобильной бригады у Белогорки (Херсонская область), а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 138 районах. Уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения в Харьковской и Запорожской областях.

Российской системой ПВО за минувшие сутки уничтожено в воздухе 37 снарядов РСЗО, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Сватово (ЛНР), Каховской ГЭС и города Херсон, 10 снарядов «Ольха» в районах населённых пунктов Макеевка, Волноваха (ДНР), Червоный Маяк (Херсонская область) и города Херсон.

Также ПВО РФ за сутки сбито 17 украинских беспилотников в районах ДНР, Херсонской и Николаевской областях, а также 7 противорадиолокационных ракет HARM в районе Чернобаевки.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 21 сентября Минобороны РФ сообщило о новых успехах российской армии в ходе специальной военной армии.

В частности, Конашенков рассказал, что в результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Правдино (Херсонская область) потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единица военной техники. Кроме того, личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле.