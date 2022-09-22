В России увеличат МРОТ и прожиточный минимум

Минтруд РФ предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, ПМ на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 руб. на душу населения, а МРОТ – до 16 242 руб.

Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут вскоре внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета.

В ведомстве при этом напомнили, что размер ПМ используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры соцвыплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.

Также уточняется, что повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан – семей с детьми, пенсионеров и беременных женщин.

Таким образом, ПМ для трудоспособного населения России составит 15 669 руб., для пенсионеров – 12 363 руб., для детей – 13 944 руб. Годовой рост ПМ на душу населения составит 1 721 руб., для трудоспособного населения – 1 876 руб., пенсионеров – 1 481 руб., детей – 1 670 руб.

Как ранее писал «Эксперт», правительство предложило с 1 января 2023 года ввести в России универсальное пособие для семей с низкими доходами.

