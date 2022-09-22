В Сети появился ролик с визитом Евгения Пригожина в центр подготовки добровольцев

В Сети появилось видео предполагаемого визита бизнесмена Евгения Пригожина в один из центров подготовки российских добровольцев.

В ходе посещения центра мужчина, очень похожий на Пригожина, провел совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки личного состава к выполнению боевых задач.

https://www.youtube.com/watch?v=BeZdvGP5VpU

«У нас сейчас большой наплыв тех, кто хочет пойти, грубо говоря, на выполнение специальных задач. На войну. Поэтому необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы обучать качественно и максимально сократить потери личного состава для того, чтобы всех, кого возможно, вернуть домой живыми и здоровыми», — сказал он во время беседы с собравшимися.

Источники Telegram-канала Reverse Side of The Medal (RSOTM), который регулярно освещает деятельность «ЧВК Вагнера» и первым опубликовал видеозапись, утверждают, что предполагаемый визит Пригожина в полевой лагерь состоялся в три часа ночи. Это, как отмечается, обусловлено большим количеством задач, связанных с формированием новых подразделений добровольцев.