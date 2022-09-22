В Совфеде рассказали, как депутаты и сенаторы могут поучаствовать в спецоперации

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации могут поучаствовать в специальной военной операции по собственной инициативе.

Об этом рассказал глава комитета по регламенту верхней палаты российского парламента Вячеслав Тимченко. По его словам, что у такой категории государственных служащих есть отсрочка от призыва и мобилизации. Однако они могут участвовать в спецоперации, если у них есть такое желание, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

«Принять такое решение им запретить никто не может, так как это дело добровольное. Но чтобы участвовать в спецоперации депутату или сенатору нужно оформить отпуск», – резюмировал Тимченко.

Ранее «Эксперт» писал, что спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин рассказал о гарантиях для попавших под мобилизацию россиян. В частности, он отметил, что решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для таких граждан будут приниматься в приоритетном порядке.

