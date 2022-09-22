Вице-мэр Ефимов: сервисами Инвестпортала Москвы с начала года воспользовались 100 тысяч раз

С начала года сервисами Инвестиционного портала Москвы, где представлены меры государственной поддержки бизнеса, воспользовались 100 тыс. раз. Об этом рассказал 22 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С помощью Инвестиционного портала Москвы предприниматели, которые ведут свою деятельность в городе, могут в пару кликов отправить на рассмотрение проекты, подобрать оптимальные меры поддержки, получить ответы на актуальные вопросы. Востребованность онлайн-сервисов сайта постоянно растет. За все время ими воспользовались более 550 тыс. раз, причем 100 тыс. раз — только в этом году», — рассказал Владимир Ефимов.

Так, по его словам, больше всего у бизнеса востребован навигатор мер поддержки, где можно по заданным параметрам найти федеральные и региональные виды помощи. Им в текущем году воспользовались 15,2 тыс. раз — почти на 3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в навигаторе представлено 158 видов помощи: это налоговые льготы, субсидии и гранты.

Кроме того, у пользователей пользуется популярностью линия прямых обращений, через которую можно связаться с правительством Москвы. В 2022 году на нее поступило 1,8 тыс. обращений от предпринимателей, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. «Чаще всего инвесторы интересуются процедурами проведения торгов, выясняют нюансы получения субсидий от города, предлагают к рассмотрению свои инвестиционные проекты», — уточнил он.

Кроме того, с помощью электронных ресурсов инвесторы могут записаться и осмотреть объекты недвижимости, выставленные на торги. С начала 2022 года предприниматели воспользовались сервисом 40 тыс. раз — на 3 тыс. раз больше, чем в прошлом. Отметим, что для некоторых лотов на портале доступны виртуальные туры, так что их можно изучить в режиме онлайн. Такие объекты отмечены специальной пиктограммой, и на сайте их больше 580.

Инвестпортал постоянно дорабатывают. В этом году страницы каждого лота стали удобнее и информативнее. Теперь там публикуются данные о численности населения на выбранной территории, инфраструктуре вокруг объекта, а также о его расположении и транспортной доступности, сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев. «Такая аналитика открывает перед предпринимателями дополнительные возможности: им не нужно искать информацию об объекте в разрозненных источниках, все ключевые сведения теперь доступны в карточке лота. Например, потенциальные инвесторы могут заранее посмотреть, какая недвижимость имеет расположение с достаточной проходимостью, после чего записаться на личный осмотр объекта», — пояснил он.

Добавим, что еще одна востребованная опция портала — подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией, чтобы получить информацию об объекте торгов. В текущем году этим сервисом воспользовались 1,4 тыс. раз.

Всего на Инвестиционном портале Москвы сейчас доступен 31 онлайн-сервис.