Власти Германии решили национализировать бывшую «дочку» компании «Газпром»

Власти ФРГ намерены после компании Uniper национализировать бывшую дочернюю структуру «Газпрома» — Securing Energy for Europe (SEFE).

Об этом пишет Der Spiegel.

«Вхождение федерального правительства в SEFE происходит на фоне спасения лейпцигского импортера газа VNG, который ранее в этом месяце обратился за государственной помощью в соответствии с законом об энергетической безопасности», — указывается в материале.

Ранее о том, что правительство Олафа Шольца ведет переговоры с SEFE, а также Uniper SE и VNG AG, сообщало агентство Bloomberg. Отмечалось, что на данном этапе уже достигнуто понимание, что помешать обвалу энергетического рынка Германии сейчас можно только при помощи покупки контрольных пакетов акций крупнейших в стране газовых компаний, то есть их национализации.

Накануне, 21 сентября, правительство ФРГ сообщило, что приобретет почти 100% Uniper.

До 2022 года SEFE называлась Gazprom Germania GmbH. В апреле Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отдало компанию под попечительское управление Федерального сетевого агентства до 30 сентября.

Холдинг «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах 31 марта.

Как отмечал «Эксперт», стремительно растущие цены на газ и сокращение поставок российского газа до минимума уже привело к национализации Берлином ряда компаний и выдаче спасительных кредитов. Однако все эти меры меркнут перед грандиозными масштабами кризиса. Существует вполне реальный риск того, что основные провайдеры энергии в ФРГ могут не выдержать без более существенной помощи властей.