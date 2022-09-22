Володин рассказал о гарантиях для попавших под мобилизацию россиян

Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин рассказал в своём Telegram-канале о гарантиях для попавших под мобилизацию россиян.

В частности, он отметил, что решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для таких граждан будут приниматься в приоритетном порядке.

«Эти вопросы на контроле, – заверил спикер. – Никто никого не бросит».

Также он уточнил правовой статус добровольцев, а также бойцов ЛНР и ДНР. По словам политика, он будет такой же, как и у российских военнослужащих.

При этом Володин объяснил, что частичную мобилизацию в России объявили из-за того, что на Украине против нашей армии воюет не только Киев, но и силы НАТО, а линия боевого соприкосновения составляет более 1 000 км.

Как ранее писал «Эксперт» руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами не смог ответить на вопрос о возрасте мобилизуемых, переадресовав его в Минобороны РФ.

«Все детали, связанные с мобилизацией, они определяются и доводятся до сведения регионов Министерством обороны России, в том числе и то, будет ли прописываться возраст мобилизованных», – подчеркнул представитель Кремля.