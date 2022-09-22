Всемирный день русского единения прошел в Парке Горького

На площадке собрались более 600 блогеров из 62 регионов страны. В центральный парк столицы съехались региональные и федеральные журналисты, буквально образовав «парад камер». Суммарная аудитория на момент начала концерта составила более 400 миллионов человек.

Резиденты продюсерского центра Insight People со всей страны собрались на самое масштабное мероприятие в истории блогосферы. Форум проходил 20-21 сентября и состоял из двух частей – Деловой программы с награждением премии «Insight Awards» в первый день и развлекательной части в парке во второй.

«Объединить такое количество креативных людей со всей страны – настоящая победа. Блогеры Insight People из самых разных регионов приехали в Москву, чтобы пообщаться, обменяться опытом, придумать совместные проекты. Ребята уже стали новой креативной экономикой. Они ее двигают, они создают, творят, общаются с аудиторией. Наши региональные инфлюенсеры - полноценные лидеры мнений, многие из которых уже вышли за пределы своих регионов. Ребята с радостью делятся впечатлениями – все в полном восторге от мероприятия! Единение креативного сообщества России прошло на ура!», – рассказала генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.

На концерте для гостей выступили известные артисты: Ershov, Гусейн Гасанов, Саша Стоун, ST, Денис Клявер, Иванушки International, SHAMAN, танцевальный коллектив «Юди».

Ведущими праздника стали звезды телеэкранов, блогеры Insight People и общественные деятели, в том числе, первый заместитель генерального директора НИР «Иннопрактика» Наталья Попова, известный телеведущий Дмитрий Губерниев и блогеры-миллионники Галина Ржаксенская, Александр Зарубин, специальным гостем стала заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки.

Весь день на площадке работала мобильная академия контента YAPPY TRUCK, где гости могли записать ролики для соцсетей, а также выиграть мерч. В зоне лекториев проходили интерактивные мастер-классы.

Посетители смогли послушать лекцию руководителя департамента развития человеческого ресурса НИР «Иннопрактика», профессора НИУ ВШЭ, заслуженного профессора МГУ им. М. В. Ломоносова, доктора психологических наук Андрея Подольского. В рамках мероприятия прошла закрытая презентация реалити-шоу «Вызов» от НИР «Иннопрактика» и Газпром-Медиа Холдинга, а также public talk c его участниками и создателями. Гости поучаствовали в тренингах от экспертов АНО «Россия – страна возможностей», узнали о тонкостях работы с контентом от блогера-миллионника Алины Акиловой, посетили поэтическое выступление рэпера ST. В спортивной зоне проходили матч по баскетболу и мастер классы от именитых спортсменов.

Всемирный день русского единения, который появился с целью популяризации и сохранения культуры и объединения русского мира, ежегодно отмечается с 2010 года.

Мероприятие прошло при поддержке партнеров – Негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала ТНТ, шоу «Вызов» на ТНТ, YAPPY, продюсерского центра Insight People, телеканала Матч ТВ.