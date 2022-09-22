Япония начала интервенцию, но может об этом пожалеть

В четверг курс доллара достиг 145,9 иены. Это его максимум с августа 1998 года.

Рост стал прямым следствием прошедшего накануне заседания ФРС, на котором было решено поднять ставку на 75 б.п. При этом, судя по прогнозам чиновников регулятора, на ближайшем заседании можно ждать еще одного – уже пятого – повышения ставки таким же шагом.

Это колоссально увеличит разрыв в ставках США и Японии к ноябрю – 3,75–4% против 0,1%. На это и реагирует валютный рынок.

Ранее японские финансовые власти уже не раз выражали беспокойство чрезмерным падением курса иены, но ограничивались вербальными интервенциями. Теперь – впервые за более чем 24 года – рискнули на валютные.

В четверг японская валюта чуть более чем за 40 минут выросла до 140,62 иены за доллар. Но затем вновь началось ее ослабление, и курс вернулся к отметке 143,4.

Тогда последовала новая волна продаж доллара – и его курс дошел уже до 140,33 иены. Но и после этого американская валюта стала укрепляться, достигнув к вечеру 142,45.

«Мы предприняли решительные действия», — заявил журналистам еще днем заместитель министра финансов Японии Масато Канда. На вопрос, означает ли это интервенцию, он ответил утвердительно.

Ранее уже высказывались сомнения в том, что односторонние вмешательства Японии в валютный рынок дадут выраженный и достаточно долгосрочный результат. В этом плане проведенная интервенция ничего не изменила.

«Рынок ожидал некоторого вмешательства в какой-то момент, учитывая увеличение числа словесных интервенций, которые мы слышали в последние несколько недель, — говорил в четверг Reuters главный макроэкономист Equiti Capital Стюарт Коул. – Но валютные интервенции редко бывают успешными, и я ожидаю, что сегодняшний шаг даст лишь временную передышку для иены.»

Усложняет задачу Японии и то, что в 1998 году в этих операциях принимали участие еще и США, чего пока трудно ожидать. Анонимный чиновник Минфина сообщил Bloomberg, что в этой интервенции Америка не участвовала.

Есть для иены и еще одна проблема. Существует договоренность Японии с партнерами по G7 о том, что валютная интервенция требует их неформального согласия. Особенно это относится к Соединенным Штатам, если такая операция планируется по отношению к доллару.

В четверг министр финансов Шуничи Судзуки не стал отвечать на вопрос о том, сколько было потрачено на покупку иены и согласились ли другие страны на этот шаг. Присоединившийся к нему на брифинге Канда сказал лишь, что у Японии «хорошие отношения» с США, но отказался сообщить, дал ли Вашингтон согласие на вмешательство Токио.

Казначейство США в четверг не продемонстрировало явного одобрения этого шага. «Сегодня Банк Японии провел интервенцию на валютном рынке, — говорится в его заявлении. – Мы понимаем действия Японии, которые, как она заявляет, направлены на снижение недавней повышенной волатильности иены».

Но этим летом министр финансов США Джанет Йеллен заявляла в связи с падением иены, что Вашингтон по-прежнему убежден в том, что валютные интервенции оправданы только при «редких и исключительных обстоятельствах». Обменные курсы для стран G7, по ее мнению, должны определяться рынком.

Японская интервенция ведет к большим рискам, если валютных спекулянтов отпугнуть не удастся. Хедж-фонды, по данным Bloomberg, увеличивают «шорты» в иене. Goldman Sachs уже заявляет, что она может упасть и до 155.

«В лучшем случае эти действия способны помочь снизить темпы обесценивания иены, – заявил Bloomberg валютный стратег Oversea-Chinese Banking Corp Кристофер Вонг. – Сам по себе этот шаг вряд ли изменит основную тенденцию – если только сам доллар и доходность казначейских облигаций США не снизятся или Банк Японии не изменит свою денежно-кредитную политику».

