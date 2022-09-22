Европейские акции рухнули в зиму 2021 года

Европейские акции рухнули в четверг до минимума с зимы 2021 года. После череды повышений ставок центробанками рынок опасается рецессии.

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Общеевропейский индекс STOXX 600 в четверг падал до 399,54 пункта. Это минимум с февраля 2021 года.

Инвесторы реагировали на повышение ставок Федеральной резервной системой США, Центральным банком Швейцарии и Банком Англии. Это возродило опасения скорого начала масштабного экономического спада в Европе. Дополнительно настроение участников рынка ухудшил тот факт, что Банк Англии, поднимая ставку, сообщил о том, что Великобритания, по его оценке, уже вступила в рецессию.

Большинство секторов рынка акций и европейских фондовых индексов закрыли день в минус. Акции технологических и туристических компаний, особенно чувствительные к ставкам, были в нижней части Stoxx 600, упав на 4,24% и 3,2% соответственно. Сам общеевропейский фондовый индекс закончил торги вблизи минимумов сессии – на 399,76 пункта.

