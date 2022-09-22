Национализация Uniper обойдется Берлину в 30 млрд евро

Зависимость от российского газа дорого обошлась немецкой энергетической компании Uniper, которая еще в начале этого года была главным его импортером не только в Германии, но и во всей Европе. Из-за почти полного прекращения поставок газа из России компания была вынуждена покупать газ на с потовом рынке по бешеным ценам. Она понесла в этом году убытки в размере 8,5 млрд евро и оказалась на грани банкротства.

Правительство Олафа Шольца намерено спасти крупнейшую энергетическую компанию Германии, потому что без Uniper, который обеспечивает половину топлива в стране, проблемы немцев предстоящей зимой вырастут многократно. Национализация, сообщает Financial Times, может состояться уже на следующей неделе и обойдется немецким налогоплательщикам в общей сложности в 29,5 млрд евро. Это будет крупнейшая в Германии поддержка компании после финансового кризиса 2008 года, когда Берлин выдал банковскому сектору 480 млрд евро.

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Правительство ФРГ, ранее планировавшее купить 30% акций Uniper, сейчас полностью выкупает долю его предыдущего владельца, финской энергетической компании Fortum за 480 млн евро. Кроме этого, Берлину перейдет кредитная линия немецким энергетикам в размере 7,5 млрд евро, которую раньше обеспечивали финны.

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Одновременно, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, правительство рекапитализирует Uniper, вложив в него еще 8 млрд евро. Напомним, что власти уже оказали помощь Uniper в этом году на 13 млрд евро.

Сейчас, по словам главы Uniper Клауса-Дитера Маубаха, они каждый день теряют по 100 млн евро. Впрочем, с ростом цен на электроэнергию для немецких потребителей убытки должны резко снизиться. Маубах подчеркнул, что национализация позволит компании продолжить выполнять задачу критического для Германии поставщика энергии.

Правительство заплатит за акции Uniper 8 млрд евро, причем, купит их по очень низкой цене – на 65% ниже цены закрытия биржи 20 сентября. Кстати, акции компании за последние 7 месяцев подешевели почти на 90%.

Не исключено, пишет FT, ссылаясь на свои источники, что Uniper может направить часть 8-миллиардного увеличения капитала на замену поддержанных правительством кредитов, что позволит снизить цену национализации.

Глава Fortum Маркус Раурамо защищает продажу немецкого гиганта, утверждая, что в текущей обстановке это единственно правильное решение не только для Uniper, но и для его компании. Fortum, по его словам, теперь переключится на производство «чистой» энергии, включая атомную, для севера Европы.

Кроме газовых электростанций, у Uniper имеются также угольные станции. Немецкому энергетическому гиганту принадлежат 84% акций российской энергетической компании Unipro. Uniper образовался, выйдя из Eon в 2016 году, а годом позже его купил Fortum. Кстати, поначалу руководство Uniper было категорически против сделки, поэтому ее удалось закрыть лишь в 2020 г.

Покупка Uniper, которую провел тогдашний директор Fortum Пекка Лундмарк, сейчас возглавляющий Nokia, считается одной из худших в истории бизнеса в Финляндии. Финны заплатили 7 млрд евро за 73,3% акций немецкой энергетической компании. Взамен Fortum получил 900 млн евро в виде дивидендов, а сейчас к ним прибавятся еще почти полмиллиарда от немецкого правительства. Финская группа также вернет 4-миллиардный кредит Uniper, что освободит ее от гарантий на кредитную линию в размере 4 млрд евро.

«Очевидно, что мы не можем быть удовлетворены этой сделкой»,- признал Раурамо.

Сделка уже привела к политическим последствиям в Финляндии: правая оппозиция потребовала провести в парламенте голосование о недоверии левоцентристскому правительству, которое, по мнению правых, крайне неудовлетворительно отреагировало на эту сделку. Однако министр по делам ЕС и правительственных компаний Тютти Туппурайнен считает, что Fortum должен защищать свое финансовое положение и поэтому поступил правильно, решив продать акции Uniper правительству ФРГ.