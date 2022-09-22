Заммэра Ефимов: каждый седьмой рубль в системе госзакупок малый бизнес получает от московских заказчиков

«Малые» предприниматели всей страны активно участвуют в госзакупках Москвы. При этом каждый седьмой рубль в системе закупок, который они получили в счет заключенных госконтрактов в январе-августе текущего года, поступил от столичных заказчиков. Об этом сообщил 22 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным Единой информационной системы в сфере закупок, объем контрактов, заключенных в России с представителями малого бизнеса в январе – августе этого года, составил примерно 2,7 трлн рублей. Около 13% от этой суммы, или более чем 350 млрд рублей, приходится на контракты с заказчиками из Москвы. Таким образом, каждый седьмой рубль, заработанный малыми предприятиями на госзакупках, поступил от столичных учреждений», — сказал Владимир Ефимов.

На данный момент в столице действует норма, согласно которой закупки с ценой до 20 млн рублей проводят среди субъектов малого предпринимательства (СМП). Раньше эта сумма составляла только 3 млн. В том числе, Москва закупает у них продукцию и товары (строительные, медицинские, канцелярские, хозяйственные), а также заказывает услуги: обслуживание, ремонт, содержание объектов.

«Одной из важных мер поддержки малого бизнеса является столичный портал поставщиков: более 90% предпринимателей на ресурсе – представители СМП», — рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Он напомнил, что минувшим летом в Москве нарастили предельные размеры закупок в формате котировочных сессий на портале. Сумма выросла с 600 тыс. до 5 млн рублей на приобретение товаров и до 3 млн рублей — на работы и услуги. «Эта мера расширит круг поставщиков, позволит заказчикам экономить средства и закупать необходимую продукцию в большем объеме», — подчеркнул Иван Щербаков.

Как отметили в департаменте информационных технологий города Москвы, ресурс развивается как полноценный маркетплейс. Физические и юридические лица теперь могут участвовать в закупках наравне с госзаказчиками. Таким образом, портал увеличивает число проводимых сделок (поскольку поставщики взаимодействуют между собой), а заказчики получают конкурентную рыночную цену на товары и услуги.

Добавим, что в числе новых сервисов портала — площадка товарной кооперации регионов. В ней производители могут реализовать оригинальную отечественную продукции надежным заказчикам.